Netflix, le Serie TV in streaming a maggio 2021

Torna Lucifer con i nuovi episodi della stagione 5 e debuttano le novità Jupiter's Legacy e Halston.

Tenetevi pronti perché sarà un maggio ricchissimo di appassionanti prime visioni quello che Netflix ha preparato per i suoi abbonati, i divoratori di Serie TV in particolare. L'appuntamento più atteso è sicuramente quello con Lucifer, con i restanti 8 episodi della quinta stagione. Questi includeranno numeri musicali, graditi ritorni e una riunione di famiglia dopo la venuta di Dio, il quale si ritroverà a tavola con Lucifer, Amenadiel, Michael e una quinta persona misteriosa. Un arrivo che, stando alle anticipazioni della star Tom Ellis, condizionerà non poco la stabilità di Lucifer e i suoi sentimenti attraverso l'esplorazione del suo rapporto con i figli. Netflix risponde poi al fenomeno The Boys con la novità Jupiter's Legacy, adattamento del fumetto omonimo di Mark Millar incentrato sulle conseguenze familiari di una vita passata a proteggere il mondo e sulle difficoltà della nuova generazione di supereroi di competere con l'eredità dei propri genitori.

Jupiter's Legacy: Trailer ITA: Jupiter's Legacy: Il Trailer Italiano Ufficiale della serie Netflix - HD

Torna anche l'acclamata serie antologia Love, Death & Robots con un secondo giro di corti. Team di diverse parti del mondo spaziano tra i generi - fantascienza, horror, fantasy, dark comedy - per analizzare temi come il futuro dell'umanità, la relazione del pianeta Terra con lo spazio e l'incognita del tempo, fondendo animazione e live-action e creando una serie di universi surreali e affascinanti. Divertimento assicurato poi con le nuove stagioni delle pluripremiate comedy Il metodo Kominsky e Master of None, la nuova The Upshaws incentrata su una numerosa famiglia afroamericana moderna e il capitolo conclusivo di Special con Ryan O'Connell nei panni di un ragazzo omosessuale con una lieve paralisi cerebrale. Tra gli appuntamenti imperdibili anche la miniserie di Ryan Murphy Halston, nella quale la star del cinema Ewan McGregor interpreta e racconta la storia del leggendario stilista Roy Halston Frowick, e la seconda stagione del mistery drama messicano Che fine ha fatto Sara?, che promette di intrattenere con ancora più azione, bugie e misteri.

Love Death + Robots Volume 2: Trailer ITA: Love Death + Robots Volume 2: Il Trailer Italiano Ufficiale della serie Netflix - HD

Che fine ha fatto Sara? 2: Trailer Ufficiale: Che fine ha fatto Sara: Trailer Ufficiale della seconda stagione della Serie Netflix - HD

Serie TV in esclusiva

Navillera , Stagione 1 (4 maggio)

, Stagione 1 (4 maggio) Selena: La serie , Parte 2 (4 maggio)

, Parte 2 (4 maggio) Girl From Nowhere , Stagione 2 (7 maggio)

, Stagione 2 (7 maggio) Jupiter's Legacy , Stagione 1 (7 maggio)

, Stagione 1 (7 maggio) Vincenzo , Stagione 1 (9 maggio)

, Stagione 1 (9 maggio) The Upshaws , Stagione 1 (12 maggio)

, Stagione 1 (12 maggio) Halston , Miniserie (14 maggio)

, Miniserie (14 maggio) Love, Death & Robots , Stagione 2 (14 maggio)

, Stagione 2 (14 maggio) Che fine ha fatto Sara? , Stagione 2 (19 maggio)

, Stagione 2 (19 maggio) Special , Stagione 2 (20 maggio)

, Stagione 2 (20 maggio) Master of None , Stagione 3 (23 maggio)

, Stagione 3 (23 maggio) Il metodo Kominsky , Stagione 3 (28 maggio)

, Stagione 3 (28 maggio) Lucifer , Stagione 5B (28 maggio)

, Stagione 5B (28 maggio) Ragnarok, Stagione 2 (28 maggio)

Anime

Castlevania , Stagione 4 (13 maggio)

, Stagione 4 (13 maggio) Eden, Stagione 1 (27 maggio)

