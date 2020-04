Netflix, le Serie TV in streaming a maggio 2020

News Serie TV

Arrivano le miniserie Hollywood e The Eddy, la stagione 4 di SKAM Italia e la comedy con Steve Carell Space Force.

Nonostante la crisi sanitaria che stiamo attraversando abbia fermato decine di produzioni in tutto il mondo, anche a maggio 2020 Netflix sarà in grado di garantire ai propri abbonati e agli appassionati di Serie TV una ricca offerta di produzioni di qualità. Tra le novità più attese ci sono senz'altro Hollywood e The Eddy, le miniserie di Ryan Murphy e Damien Chazelle rispettivamente. La prima segue un gruppo di aspiranti attori e registi inseguire la realizzazione personale e il successo nella Tinseltown del secondo dopoguerra. La seconda è un musical drama ambientato nella caotica e multiculturale Parigi dei giorni nostri, dove il mondo di un gruppo di personaggi - incluso un pianista jazz statunitense in fuga da un passato problematico - ruota attorno al club che è solito frequentare.

Hollywood - Trailer: Hollywood: Il Trailer Ufficiale della Serie TV Netflix - HD

Debutta anche White Lines, nuova serie del creatore de La casa di carta Álex Pina. Questa volta la storia si concentra su una giovane donna che, venti anni dopo la scomparsa del fratello DJ a Ibiza, torna sull'isola spagnola in cerca di risposte dopo il ritrovamento del suo cadavere. Tra le novità anche Space Force, comedy sul posto di lavoro del creatore di The Office Greg Daniels con Steve Carell nuovamente al centro della scena. L'attore interpreta il comandante del nuovo, sesto corpo delle forze armate statunitensi, incaricato dal governo federale di difendere il Paese dalle minacce che potrebbero arrivare dallo spazio. Da non perdere poi la quarta stagione di SKAM Italia, al suo debutto su Netflix. Questa volta la storia si concentra su Sana, una ragazza italiana di seconda generazione, musulmana praticante, che dopo aver cercato negli anni un equilibrio tra i suoi valori e quelli delle sue compagne di liceo e della società italiana si trova ad affrontare situazioni che metteranno lentamente in crisi questa armonia.

White Lines - Trailer Ufficiale: White Lines: Il Trailer Ufficiale della Serie TV di Netflix - HD

Skam Italia 4: Primo Trailer Ufficiale: SKAM Italia 4: Il Teaser Trailer Ufficiale della Serie TV - HD

Prima di lasciarvi alla lista completa delle novità, come sempre ricordiamo di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso del mese con tutte le altre aggiunte non annunciate anticipatamente.

Netflix: Ecco le Serie TV in streaming a maggio 2020

PRIME VISIONI

1/5 - Felice o quasi, Stagione 1

1/5 - Hollywood, Miniserie

1/5 - Into the Night, Stagione 1

2/5 - Colony, Stagione 3

6/5 - Workin' Moms, Stagione 4

8/5 - Dead to Me, Stagone 2

8/5 - The Eddy, Miniserie

8/5 - Valeria, Stagione 1

11/5 - Bordertown, Stagione 3

12/5 - Unbreakable Kimmy Schmidt, Kimmy vs il Reverendo

15/5 - Chichipatos, Stagione 1

15/5 - Lavoro a mano armata, Stagione 1

15/5 - She-Ra e le Principesse Guerriere​, Stagione 5

15/5 - SKAM Italia, Stagione 4

15/5 - White Lines, Stagione 1

19/5 - Il colore delle magnolie, Stagione 1

22/5 - Control Z, Stagione 1

22/5 - Trailer Park Boys: The Animated Series, Stagione 2

29/5 - Space Force, Stagione 1

ANIME

7/5 - Scissor Seven, Stagione 2

PER I PIÙ PICCOLI

8/5 - Chico Bon Bon: La scimmietta ingegnosa, Stagione 1

8/5 - The Hollow, Stagione 2

12/5 - True: Terrific Tales, Stagione 1