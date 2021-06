Netflix, le Serie TV in streaming a luglio 2021

News Serie TV

Arrivano la nuova serie italiana Generazione 56K e le nuove stagioni di Atypical, Come vendere droga online (in fretta), Non ho mai..., Outer Banks, Sky Rojo e Virgin River.

Con l'arrivo dell'estate, vi auguriamo di avere più tempo da dedicare alle vostre serie tv preferite, perché a luglio ne torneranno parecchie su Netflix, e a queste se ne aggiungeranno altre che sarà davvero difficile ignorare. Come Generazione 56K, una serie tutta italiana realizzata in collaborazione con The Jackal. La comedy esplora i legami di amicizia e di amore tra un gruppo di ragazzi di Napoli che si sono conosciuti giovanissimi, negli anni in cui Internet stava per cambiare tutto. Ma anche Resident Evil: Infinite Darkness, attesissima serie animata horror basata sul popolare videogame post-apocalittico della Capcom. Leon S. Kennedy e Claire Redfield, due icone del franchise, uniscono le forze per indagare su una minaccia terrificante - un'infezione virale che sta trasformando le vittime in mostri famelici.

Generazione 56K: Trailer Ufficiale: Generazione 56K: Trailer Ufficiale della Serie Netflix - HD

Resident Evil - Infinite Darkness: Trailer ITA: Resident Evil - Infinite Darkness: Trailer Italiano Ufficiale della serie Netflix - HD

Tornano poi alcune delle storie più divertenti e appassionati dei mesi scorsi. Nella stagione 2 della comedy Non ho mai... Devi passa da adolescente imbranata che non ha perso ancora la verginità a oggetto delle attenzioni di ben due ragazzi che sembrano piacerle in egual modo, Paxton e Ben. Con la stagione 4, si conclude il viaggio verso l'età adulta di Sam in Atypical. Per il giovane protagonista è arrivato il momento di pensare al futuro e iniziare a fare progetti ora che si trova al college. Tornando anche gli adolescenti di Outer Banks, in una seconda stagione che rivela le sorti di due di loro dopo essere stati travolti da una tempesta in mare, e le prostitute di Sky Rojo, ancora in fuga verso la libertà dopo aver cercato di ammazzare il loro sfruttatore. Non è tutto. A luglio proseguono anche le disavventure dell'imbranato Moritz Zimmermann nella stagione 3 di Come vendere droga online (in fretta). Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Netflix, i film a luglio 2021 in streaming Leggi anche

Netflix: Ecco le Serie TV in streaming a luglio 2021

Serie TV in prima visione

Generazione 56k , Stagione 1 (1 luglio)

, Stagione 1 (1 luglio) Quarantine Tales , Stagione 1 (1 luglio)

, Stagione 1 (1 luglio) Young Royals , Stagione 1 (1 luglio)

, Stagione 1 (1 luglio) Mortale , Stagione 2 (2 luglio)

, Stagione 2 (2 luglio) All Mine , Stagione 1 (4 luglio)

, Stagione 1 (4 luglio) I Think You Should Leave with Tim Robinson , Stagione 2 (6 luglio)

, Stagione 2 (6 luglio) La guerra dei vicini , Stagione 1 (7 luglio)

, Stagione 1 (7 luglio) Pantano , Stagione 2 (7 luglio)

, Stagione 2 (7 luglio) Atypical , Stagione 4 (9 luglio)

, Stagione 4 (9 luglio) Biohacker , Stagione 2 (9 luglio)

, Stagione 2 (9 luglio) La cuoca di Castamar , Stagione 1 (9 luglio)

, Stagione 1 (9 luglio) Virgin River , Stagione 3 (9 luglio)

, Stagione 3 (9 luglio) Non ho mai... , Stagione 1 (15 luglio)

, Stagione 1 (15 luglio) Masters of the Universe: Revelation , Stagione 1 (23 luglio)

, Stagione 1 (23 luglio) Sky Rojo , Stagione 2 (23 luglio)

, Stagione 2 (23 luglio) Come vendere droga online (in fretta) , Stagione 3 (27 luglio)

, Stagione 3 (27 luglio) Outer Banks, Stagione 2 (30 luglio)

Altre Serie TV

The Good Doctor, Stagioni 1-3 (13 luglio)

Anime

Mobile Suit Gundam: The Origin , Stagione 1 (1 luglio)

, Stagione 1 (1 luglio) Pokémon Esplorazioni: La serie , Stagione 1 (1 luglio)

, Stagione 1 (1 luglio) Star Blazers 2202 , Stagione 1 (1 luglio)

, Stagione 1 (1 luglio) Resident Evil: Infinite Darkness , Stagione 1 (8 luglio)

, Stagione 1 (8 luglio) BEASTARS , Stagione 2 (15 luglio)

, Stagione 2 (15 luglio) InuYasha, Stagione 6 (15 luglio)

Per i più piccoli