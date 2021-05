Netflix, le Serie TV in streaming a giugno 2021

News Serie TV

Arrivano i nuovi episodi di Summertime, Elite e Lupin, e le novità Sweet Tooth e Sex/Life.

A giugno, l'offerta di nuove serie tv torna a farsi ricca su Netflix. Dopo i rallentamenti dei mesi scorsi a causa della pandemia, il servizio di video in streaming è pronto a intrattenere i suoi abbonati con tantissimi debutti e ritorni molto attesi, soprattutto dai più giovani. Tornano infatti due dei teen drama di maggior successo della piattaforma: l'italiana Summertime, nella cui seconda stagione Summer e i suoi amici vivono una nuova estate di amori e speranze per il futuro dopo la maturità, serie il cui cast include il giovane divo nazionale Ludovico Tersigni, e la spagnola Elite, con gli studenti dai bollenti spiriti della Las Encinas - incluse diverse nuove aggiunte - alle prese con una nuova tragedia e quindi con un nuovo, intricato mistero in una promettente quarta stagione.

Summertime 2: Trailer Ufficiale: Summertime 2: Trailer Ufficiale della serie Netflix - HD

Elite 4: Trailer ITA: Elite 4: Il Trailer Italiano Ufficiale della serie Netflix - HD

Dopo Locke & Key e la recente Jupiter's Legacy, su Netflix arriva un'altra visionaria serie tv basata su un famoso fumetto. Sweet Tooth racconta le avventure di uno strano ragazzino con i tratti somatici di un cervo che, dopo aver lasciato la sua casa nella foresta, scopre un mondo esterno devastato da un evento catastrofico. Da non perdere anche Sex/Life, sensuale dramedy su un triangolo amoroso tra una donna, suo marito e il passato di lei. Prima di votarsi alla vita coniugale e familiare, Billie (Sarah Shahi) era una ribelle che viveva e si divertiva a New York con il suo sexy ex fidanzato, per lei una delusione amorosa mai superata. Continua inoltre la corsa contro il tempo del ladro gentiluomo Assane Diop nella serie francese di successo Lupin. Dopo l'ultimo colpo di scena, in questi nuovi cinque episodi il personaggio di Omar Sy deve fare i conti con il fatto che la sua ricerca di vendetta abbia distrutto la sua famiglia.

Lupin: Nuovo Trailer ITA: Lupin: Trailer Italiano dei nuovi episodi della serie Netflix - HD

Netflix: Ecco le Serie TV in streaming a giugno 2021

Serie TV in prima visione

Summertime , Stagione 2 (3 giugno)

, Stagione 2 (3 giugno) Feel Good , Stagione 2 (4 giugno)

, Stagione 2 (4 giugno) Sweet Tooth , Stagione 1 (4 giugno)

, Stagione 1 (4 giugno) Love (ft. Marriage and Divorce) , Stagione 2 (11 giugno)

, Stagione 2 (11 giugno) Lupin , Stagione 1B (11 giugno)

, Stagione 1B (11 giugno) Elite , Storie brevi (15 giugno)

, Storie brevi (15 giugno) Workin' Moms , Stagione 5 (15 giugno)

, Stagione 5 (15 giugno) Black Summer , Stagione 2 (17 giugno)

, Stagione 2 (17 giugno) Hospital Playlist , Stagione 2 (17 giugno)

, Stagione 2 (17 giugno) Katla , Stagione 1 (17 giugno)

, Stagione 1 (17 giugno) The Gift , Stagione 3 (17 giugno)

, Stagione 3 (17 giugno) Elite , Stagione 4 (18 giugno)

, Stagione 4 (18 giugno) So Not Worth It , Stagione 1 (18 giugno)

, Stagione 1 (18 giugno) The Rational Life , Stagione 1 (18 giugno)

, Stagione 1 (18 giugno) Il regista nudo , Stagione 2 (24 giugno)

, Stagione 2 (24 giugno) Jiva! , Stagione 1 (24 giugno)

, Stagione 1 (24 giugno) Ray , Stagione 1 (25 giugno)

, Stagione 1 (25 giugno) Sex/Life , Stagione 1 (25 giugno)

, Stagione 1 (25 giugno) The A List, Stagione 2 (25 giugno)

Altre Serie TV

StartUp, Stagioni 1-3 (1 giugno)

Anime

Akudama Drive , Stagione 1 (1 giugno)

, Stagione 1 (1 giugno) Trese , Stagione 1 (10 giugno)

, Stagione 1 (10 giugno) Godzilla: Punto di singolarità, Stagione 1 (24 giugno)

