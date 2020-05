Netflix, le Serie TV in streaming a giugno 2020

News Serie TV

A giugno arrivano su Netflix le stagioni conclusive di Tredici e Le amiche di mamma, la nuova serie italiana Curon e la stagione 2 di The Politician.

Nuovo mese alle porte, nuova girandola di Serie TV in prima visione per Netflix. Anche a giugno 2020, le opportunità di intrattenimento non sono poche sul servizio di video in streaming. Si parte subito con due importanti addii, entrambi molto attesi dal pubblico: giunge al termine, con una quarta stagione che si preannuncia intensa, Tredici, la serie che ha stravolto il modo di raccontare gli adolescenti in tv. In questi episodi, per Clay e gli altri studenti della Liberty High arriva il momento del diploma e finalmente l'ambita libertà. Tuttavia, devono affrontare le conseguenze delle loro azioni passate ancora una volta prima di salutarsi. Ne Le amiche di mamma, disponibile con la seconda parte della quinta e ultima stagione, la famiglia allargata Tanner-Fuller si prepara alle nozze - anch'esse allargate - tra D.J. e Steve. E non serve dire che anche questa volta ci sarà da... ridere.

Tredici 4 - Trailer Ufficiale: Tredici 4: Il Trailer Italiano Ufficiale della Serie TV - HD

Le amiche di mamma - Trailer: Le amiche di mamma: Trailer Ufficiale della stagione finale - HD

Spazio poi alla serialità di casa nostra. A giugno la piattaforma propone un'altra produzione originale italiana, Curon. Il drama soprannaturale, che prende il nome dell'omonimo paesino dell'Alto Adige, vede mistero, leggenda e realtà fondersi in un racconto che coinvolge una madre scomparsa e i suoi due figli adolescenti che, nel tentativo di ritrovarla, scoprono un lato della loro famiglia che non avevano mai visto prima. Come non citare poi il ritorno di The Politician, appassionante dramedy di Ryan Murphy incentrato sulla corsa accidentata verso la Casa Bianca del giovane Payton, stavolta alle prese con la rivalità della navigata Dede Standish e con una madre (Gwyneth Paltrow!) la quale sembra fare di tutto per mettere in ombra i suoi sforzi. Prima di lasciarvi alla lista completa delle novità in arrivo, che torneremo ad aggiornare nel corso del mese con le aggiunte dell'ultima ora non annunciate anticipatamente, ricordiamo anche il ritorno della sconclusionata famiglia Murphy - a breve ancora più numerosa - con la stagione 4 della serie animata F is for Family.

Netflix: Ecco le Serie TV in streaming a giugno 2020

PRIME VISIONI

2/6 - Le amiche di mamma, Stagione 5B

4/6 - Mi senti?, Stagione 1

5/6 - Tredici, Stagione 4

10/6 - Curon, Stagione 1

10/6 - Reality Z, Stagione 1

12/6 - Estate di morte, Stagione 1

12/6 - F is for Family, Stagione 4

12/6 - Storia di un crimine: La ricerca, Miniserie

13/6 - Alexa & Katie, Parte 4

17/6 - Mr. Iglesias, Stagione 2

18/6 - The Order, Stagione 2

19/6 - Floor Is Lava, Stagione 1

19/6 - La cosa più bella, Stagione 2

19/6 - The Politician, Stagione 2

ALTRE SERIE

1/6 - DC's Legends of Tomorrow, Stagione 4

9/6 - Modern Family, Stagione 9

9/6 - New Girl, Stagione 7

21/6 - Suits, Stagione 8B

24/6 - 24, Stagioni 1-8

30/6 - I Griffin, Stagione 17

ANIME

1/6 - L'attacco dei giganti, Stagione 3B

4/6 - BAKI, Parte 3

PER I PIÙ PICCOLI

1/6 - Marblegen, Stagione 1

2/6 - Vera, Salvataggio arcobaleno

12/6 - Kipo e l'era delle creature straordinarie, Stagione 2

19/6 - La cittadina canterina, Stagione 1

PROSEGUONO

- Snowpiercer, Stagione 1 (ogni lunedì)