Netflix, le Serie TV in streaming a febbraio 2020

Tra le prime visioni in arrivo, Locke & Key e le nuove stagioni di Altered Carbon e Narcos: Messico.

Anche a febbraio "piatto ricco, mi ci ficco!" per gli appassionati di Serie TV abbonati a Netflix. Tra le sempre numerose prime visioni in arrivo sul servizio di video in streaming, ritorni attesi da lungo tempo e novità che fanno luccicare gli occhi. E partiamo proprio da queste ultime. Ad aprire il mese sarà Locke & Key, adattamento del popolare fumetto horror soprannaturale di Joe Hill, la storia di tre giovani fratelli che si trasferiscono con la madre nella storica residenza di famiglia dopo la morte del padre in circostanze misteriose. Qui scoprono ben presto che le chiavi delle molte porte nella casa sono stregate: ognuna di esse conferisce a chi la impugna un super potere ed è legata tanto alla morte dell'uomo quanto a un'entità malvagia che vuole impossessarsene. Debutta inoltre I Am Not Okay With This, serie teen soprannaturale dei produttori di Stranger Things e The End of the F***ing World basata anch'essa su un fumetto. La storia è quella di un'adolescente alle prese con le sfide e le tribolazioni della scuola superiore, il tutto mentre affronta le complessità della sua famiglia, la sua maturazione sessuale e... i misteriosi super poteri che sta iniziando a manifestare.

Per quanto riguarda i ritorni, tra gli appuntamenti più attesi c'è sicuramente quello con la stagione 2 di Altered Carbon. Il drama sci-fi torna con un nuovo protagonista. Stavolta sarà Anthony Mackie (Avengers: Infinity War) a interpretare Takeshi Jovacs in questa storia ambientata 300 anni nel futuro, in un mondo dove la società è stata trasformata completamente dalle nuove tecnologie, la coscienza è digitalizzata, i corpi umani intercambiabili e la morte non più permanente. Gli amanti delle storie crime potranno continuare ad appassionarsi alle vicende del narcotrafficante Miguel Ángel Félix Gallardo nella stagione 2 di Narcos: Messico. Di nuovo al comando del Cartello di Guadalajara, Félix vede le cose andare finalmente nel verso giusto. Ma nel mondo spietato dei cartelli nessuno è intoccabile e l'organizzazione rischia di piegarsi sotto il suo stesso oscuro peso. Torna inoltre Better Call Saul con la quinta e penultima stagione. In questi 10 episodi, la decisione di Jimmy di esercitare come Saul Goodman provocherà ondate di cambiamento inattese e profonde per coloro che si trovano nella sua orbita. Prima di lasciarvi alla lista completa delle novità, ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso del mese con tutte le altre aggiunte non annunciate anticipatamente.

PRIME VISIONI

3/2 - Team Kaylie, Parte 3

7/2 - Locke & Key, Stagione 1

7/2 - My Holo Love, Miniserie

13/2 - Narcos: Messico, Stagione 2

14/2 - Le ragazze del centralino, Stagione 5

17/2 - L'universo in espansione di Ashley Garcia, Parte 1

20/1 - Spectros, Stagione 1

21/2 - Gentefied, Stagione 1

21/2 - Puerta 7, Stagione 1

24/2 - Better Call Saul, Stagione 5 (Episodio settimanale)

26/2 - I Am Not Okay With This, Stagione 1

27/2 - Altered Carbon, Stagione 2

27/2 - Followers, Stagione 1

28/2 - Irrefrenabili, Stagione 1

28/2 - Queen Sono, Stagione 1

ALTRE SERIE

1/2 - Homeland, Stagione 6

26/2 - Ash vs Evil Dead, Stagione 3

28/2 - The Good Place, Stagione 3

ANIME

6/2 - Cagaster of an Insect Cage, Stagione 1

PER I PIÙ PICCOLI

7/2 - Dragons: Squadra di salvataggio, Stagione 2

11/2 - Le epiche avventure di Capitan Mutanda, L'epica scelta di Capitan Mutanda

21/2 - Gli Acchiappaglitch, Stagione 1