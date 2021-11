Netflix, le Serie TV in streaming a dicembre 2021

News Serie TV

Questo mese si concludono La casa di carta e Lost in Space, e arrivano le nuove stagioni di Emily in Paris e The Witcher.

Sarà un fantastico Natale in compagnia di Netflix. A dicembre, l'offerta di Serie TV del servizio di video in streaming si fa ancora più ricca con diversi ritorni molto attesi e un finale che si preannuncia epico. Partendo proprio da quest'ultimo, il mese si apre con il sospirato capitolo conclusivo de La casa di carta. Cinque episodi per salutare uno dei più grandi fenomeni televisivi degli ultimi anni e scoprire il destino ultimo di personaggi che abbiamo amato e odiato. Dopo la morte (o presunta tale) di Tokyo, un Professore al limite della disperazione si consegna alla polizia ed entra personalmente nella Banca di Spagna per salvare i suoi. In un modo o nell'altro, per quella che è stata definita "la rapina del secolo" arriva così il momento di sparare gli ultimi colpi. Letteralmente. Continuano poi le avventure di Geralt di Rivia. Dopo un'attesa prolungata dalla pandemia, la seconda stagione della serie fantasy The Witcher vede lo strigo portare la giovane Ciri nel luogo più sicuro che conosca, Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, uomini e demoni del Continente combattono per la supremazia fuori dalle mura, Geralt deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere che è in lei.

La casa di carta 5 - parte 2: Trailer ITA: La casa di carta 5 - Volume 2: Il Trailer Italiano Ufficiale - HD

The Witcher 2: Trailer ITA: The Witcher 2: Trailer Italiano Ufficiale della serie Netflix - HD

Spazio poi alle storie più leggere con le nuove stagioni di Emily in Paris e Cobra Kai. Alle prese con un sorprendente triangolo amoroso con il sexy vicino di casa Gabriel e la sua fidanzata, Camille, ora la sua migliore amica, Emily cerca di portare ordine nel caos intorno a lei. Ma più ci prova, più le cose le sfuggono di mano. La quarta stagione del dramedy sequel di Karate Kid, la perfetta maratona per l'ultimo dell'anno, vede Johnny, Daniel e i rispettivi allievi unire le forze contro il loro nemico comune, John Kreese, ma anche Terry Silver. Riusciranno a mettere da parte la loro storica rivalità e trovare un punto d'incontro nei loro metodi di allenamento agli antipodi? Ultimi giri nello spazio, invece, per i Robinson. Nella stagione conclusiva di Lost in Space la famiglia è chiamata ad affrontare la sfida emotiva non solo di essersi persa, ma anche di essere separata. Tutto questo mentre risponde alla più grande minaccia aliena di sempre. Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Emily in Paris 2: Trailer ITA: Emily in Paris 2: Trailer Italiano Ufficiale - HD

Lost in Space 3: Trailer ITA: Lost in Space 3: Trailer Ufficiale Italiano della serie Netflix - HD

Netflix, le Serie TV in streaming a dicembre 2021

Serie TV in prima visione

Archer , Stagione 12 (1 dicembre)

, Stagione 12 (1 dicembre) Lost in Space , Stagione 3 (1 dicembre)

, Stagione 3 (1 dicembre) Coyotes , Miniserie (2 dicembre)

, Miniserie (2 dicembre) Jurassic World: Nuove avventure , Stagione 4 (3 dicembre)

, Stagione 4 (3 dicembre) La casa di carta , Parte 5 Volume 2 (3 dicembre)

, Parte 5 Volume 2 (3 dicembre) Titans , Stagione 3 (8 dicembre)

, Stagione 3 (8 dicembre) Aranyak , Stagione 1 (10 dicembre)

, Stagione 1 (10 dicembre) How to Ruin Christmas , Stagione 2 (10 dicembre)

, Stagione 2 (10 dicembre) Saturday Morning All Star Hits! , Stagione 1 (10 dicembre)

, Stagione 1 (10 dicembre) The Hungry and the Hairy , Stagione 1 (11 dicembre)

, Stagione 1 (11 dicembre) Elite , Storie brevi - Volume 2 (15 dicembre)

, Storie brevi - Volume 2 (15 dicembre) Decoupled , Stagione 1 (17 dicembre)

, Stagione 1 (17 dicembre) Fast & Furious: Piloti sotto copertura , Stagione 6 (17 dicembre)

, Stagione 6 (17 dicembre) The Witcher , Stagione 2 (17 dicembre)

, Stagione 2 (17 dicembre) Bulgasal: Anime immortali , Stagione 1 (18 dicembre)

, Stagione 1 (18 dicembre) È successo a Oslo , Stagione 1 (19 dicembre)

, Stagione 1 (19 dicembre) Emily in Paris , Stagione 2 (22 dicembre)

, Stagione 2 (22 dicembre) The Silent Sea , Stagione 1 (24 dicembre)

, Stagione 1 (24 dicembre) Gli ansiosi , Stagione 1 (29 dicembre)

, Stagione 1 (29 dicembre) Kitz , Stagione 1 (30 dicembre)

, Stagione 1 (30 dicembre) Cobra Kai , Stagione 4 (31 dicembre)

, Stagione 4 (31 dicembre) Stay Close, Stagione 1 (31 dicembre)

Altre Serie TV

Anime

Kemono Jihen , Stagione 1 (1 dicembre)

, Stagione 1 (1 dicembre) Le bizzarre avventure di JoJo , Stagione 5 (1 dicembre)

, Stagione 5 (1 dicembre) Shaman King , Stagione 1 Parte 2 (9 dicembre)

, Stagione 1 Parte 2 (9 dicembre) Aggretsuko, Stagione 4 (16 dicembre)

Docuserie

La casa di carta: Da Tokyo a Berlino , Volume 2 (3 dicembre)

, Volume 2 (3 dicembre) Voir , Stagione 1 (6 dicembre)

, Stagione 1 (6 dicembre) È O AMOR: La famiglia Camargo , Stagione 1 (9 dicembre)

, Stagione 1 (9 dicembre) Stories of a Generation - con Papa Francesco (25 dicembre)

(25 dicembre) Sulla scena del delitto: Il killer di Times Square (29 dicembre)

Per i più piccoli

Kayko e Kokosh , Stagioni 1-2 (1 dicembre)

, Stagioni 1-2 (1 dicembre) Masha e Orso , Stagione 4 (1 dicembre)

, Stagione 4 (1 dicembre) Centaurworld: Il mondo dei centauri , Stagione 2 (7 dicembre)

, Stagione 2 (7 dicembre) Go Dog Go , Stagione 2 (7 dicembre)

, Stagione 2 (7 dicembre) StarBeam, Un'avventura per l'anno nuovo (14 dicembre)

