Netflix, le Serie TV in streaming a dicembre 2020

News Serie TV

Tra le novità del mese, il drama in costume Bridgerton e gli episodi conclusivi de Le terrificanti avventure di Sabrina.

Il Natale che ci apprestiamo a vivere è pieno di incognite a causa della grave emergenza sanitaria che sta colpendo il mondo. Una delle poche certezze, pero, è che ovunque e con chiunque saremo le Serie TV saranno lì a tenerci compagnia, tante e tutte interessanti. Così sarà su Netflix, che anche per il mese di dicembre 2020 ha messo insieme un'offerta che si preannuncia bella da vedere e anche da ascoltare. Tra le novità del mese ci sono infatti Bridgerton, serie in costume sulla ricerca dell'amore nell'età della Reggenza, e Selena: La serie, drama biografico sull'iconica cantante latina soprannominata la regina della musica tejano. La prima in particolare sarà un momento storico per Netflix. Si tratta infatti della prima serie dell'affermatissima Shonda Rhimes (l'ideatrice di Grey's Anatomy e Scandal) per il servizio di video in streaming. La storia si concentra su una ragazza, figlia di una famiglia potente, e sul suo debutto nel competitivo mercato matrimoniale londinese. Se le sue speranze sembrano inizialmente ben riposte, le cronache scandalistiche diffuse da una figura misteriosa rischiano di metterla in cattiva luce. A complicare la situazione un duca, un buon partito con il quale l'attrazione è innegabile nonostante le evidenti differenze. Coinvolti in una battaglia di astuzia e sentimenti, i due dovranno fare i conti con le aspettative dell'alta società per il loro futuro.

Bridgerton: Teaser Trailer: Bridgerton: Il Teaser Trailer Italiano della nuova serie Netflix - HD

Selena: Trailer Ufficiale: Selena: Il Trailer Ufficiale della Serie Netflix - HD

Da non perdere poi l'appuntamento di fine anno con il capitolo conclusivo de Le terrificanti avventure di Sabrina. Quella che impegnerà le streghe di Greendale, invasa dagli Orrori di Eldritch, sarà a tutti gli effetti una guerra, fino allo scontro col Vuoto, che rappresenta la fine di tutte le cose. Nel frattempo, Nick inizierà lentamente a riconquistare il cuore di Sabrina, sebbene potrebbe essere troppo tardi. Per un Natale in leggerezza, gli studenti della Bridgeton Middle School torneranno a farci ridere nella quarta stagione della serie animata Big Mouth. Questa volta il loro peggior nemico sarà l'ansia, soprattutto durante la loro estate trascorsa in campeggio. Prima di lasciarvi alla lista completa delle novità in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Le terrificanti avventure di Sabrina 4: Trailer: Le terrificanti avventure di Sabrina 4: Video annuncio con la data - HD

Netflix: Ecco le Serie TV in streaming a dicembre 2020

PRIME VISIONI

4/12 - Bhaag Beanie Bhaag, Stagione 1

4/12 - Big Mouth, Stagione 4

4/12 - Kings of Joburg, Stagione 1

4/12 - Selena: La serie, Parte 1

5/12 - Detention, Stagione 1 (Episodio settimanale)

8/12 - Mr. Iglesias, Stagione 2B

9/12 - Ashley Garcia: Anche i geni si innamorano, Natale

9/12 - Lo show di Big Show, Natale

10/12 - Alice in Borderland, Stagione 1

11/12 - Il caos dopo di te, Miniserie

14/12 - Tiny Pretty Things, Stagione 1

16/12 - How to Ruin Christmas​: Il matrimonio, Stagione 1

18/12 - Natale con uno sconosciuto, Stagione 2

18/12 - Sweet Home, Stagione 1

25/12 - Bridgerton, Stagione 1

26/12 - Fast & Furious: Piloti sotto copertura, Stagione 3

30/12 - Equinox, Stagione 1

31/12 - Le terrificanti avventure di Sabrina, Parte 4

PER I PIÙ PICCOLI

3/12 - Chico Bon Bon, La festa delle bacche

4/12 - Capitan Mutanda, Il mega Feliciatale

5/12 - Mighty Express, Un'avventura natalizia

8/12 - Spirit: Avventure in libertà, Cavalca l'avventura

8/12 - Super Monsters, I mostruosi aiutanti di Babbo Natale

11/12 - Hank e il camion dei rifiuti, È Natale!

14/12 - Hilda, Stagione 2

22/12 - La cittadina canterina: Canta con noi, Stagione 1

26/12 - Il magico scuolabus riparte, In the Zone

PROSEGUONO

- La barriera, Stagione 1 (ogni venerdì)

- Star Trek: Discovery, Stagione 3 (ogni venerdì)