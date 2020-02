Netflix introduce le Top 10 con Serie TV e film più popolari

News Serie TV

Ogni giorno nuove classifiche segnaleranno i contenuti più visti nel nostro Paese.

Una nuova funzionalità di Netflix è pronta a rivoluzionare l'uso della piattaforma streaming. La piattaforma ha introdotto una nuova sezione che segnala ogni giorno i dieci contenuti più popolari in ciascun paese dove il servizio è attivo. In Italia, quindi, vediamo quotidianamente la classifica generale, quella delle dieci serie più popolari e quella dei dieci film più apprezzati nel nostro Paese. Le liste variano anche in base ai gusti dei singoli utenti, quindi non sono uguali per tutti e tengono conto di ciò che un abbonato ha apprezzato in precedenza. In basso vi mostriamo un esempio di come appare la schermata che troviamo quando accediamo alla Top 10.

La nuova funzionalità delle Top 10 di Netflix

Le serie e i film delle Top 10 saranno sempre contrassegnati dall'apposito simbolo "Top 10", in modo che in qualsiasi sezione si navighi, si potrà immediatamente sapere cosa sta andando per la maggiore in una determinata giornata. Il responsabile del reparto innovazione di Netflix, Cameron Johnson, ha spiegato a Variety che le Top 10 sono basate sul nuovo metodo di conteggio delle visualizzazioni adottato recentemente dalla piattaforma: se in passato Netflix considerava "visto" un episodio del quale era stato visionato almeno il 70%, ora bastano appena due minuti di visione per entrare nella stima. La nuova funzionalità era stata introdotta in via sperimentale già in Messico e nel Regno Unito più di sei mesi fa e, secondo Netflix, gli abbonati hanno dimostrato di apprezzarla, motivo per cui il servizio di video in streaming ha deciso di proporla anche in altri paesi.

A cosa servono le nuove classifiche di Netflix

Questa nuova funzione dovrebbe permettere di orientarsi meglio tra i molti titoli disponibili sulla piattaforma e di scegliere in minor tempo un nuovo titolo da vedere. Secondo Netflix, le classifiche aiuterebbero anche a consigliare una serie o un film a familiari e amici. Seppur già disponibile, la Top 10 sarà visibile gradualmente per tutti gli utenti e su tutti i dispositivi su cui si guardano i contenuti Netflix.