Netflix continua a cancellare: Girlboss non avrà una seconda stagione

La lista di serie tv cancellate da Netflix si allunga. Il servizio di video in streaming non produrrà una seconda stagione della comedy con Britt Robertson Girlboss, i cui primi 13 episodi sufficientemente autoconclusivi sono disponibili dallo scorso aprile.

La decisione nasce probabilmente dalla scarsa risonanza avuta dalla creazione di Kay Cannon basata sulla vita di Sophia Amoruso rispetto ad altre produzioni originali. La storia ha raccontato di Sophia (Robertson), un'impertinente giovane donna la cui passione per la moda è destinata a trasformarla in una improbabile imprenditrice alle prese con la non facile sfida di tenere unito un impero mentre affronta le difficoltà derivanti dal fatto di essere il capo di se stessa.

La cancellazione di Girlboss sembra rientrare in un piano di riqualificazione degli investimenti e dell'offerta per Netflix, che di recente ha fermato anche Sense8, The Get Down e Marco Polo.