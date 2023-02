Netflix conferma la stagione 2 di Odio il Natale e ci ricorda le altre serie italiane in arrivo nel 2023

News Serie TV

Nel nuovo divertente spot andato in onda durante i break pubblicitari di Sanremo 2023, il servizio di video in streaming ci dà l'appuntamento per un anno di nuove storie.

Anche quest'anno Netflix ha sapientamente usato la vetrina del Festival di Sanremo, l'evento televisivo più seguito dell'anno nel nostro Paese, per attirare l'attenzione di vecchi e potenzialmente nuovi abbonati. Nei break pubblicitari della prima serata della kermesse, infatti, è stato mandato in onda un nuovo spot in cui si ironizza sull'egemonia assoluta dell'evento di Rai 1 durante questa settimana ma si ricordano anche i molti appuntamenti - nuovi film e serie tv - che ci aspettano su Netflix nel 2023. Tra i tanti titoli che vengono citati alla fine dello spot spicca Odio il Natale 2, che il servizio non aveva ancora annunciato ufficialmente prima d'ora. La comedy romantica natalizia con Pilar Fogliati tornerà dunque prossimamente con una seconda stagione.

Odio il Natale: Confermata la seconda stagione

Arrivata su Netflix lo scorso dicembre, giusto in tempo per le feste, Odio il Natale - remake della serie norvegese Natale con uno sconosciuto - ha seguito Gianna (Pilar Fogliati), un'infermiera trentenne e single stufa di subire tutti gli anni a Natale le pressioni sociali della famiglia che la vorrebbe "sistemata" con un uomo. Decide così di trovare un fidanzato da portare alla cena di Natale in soli 24 giorni, tra incidenti di percorso e avventure più o meno romantiche. La prima stagione, di 6 episodi, è terminata con un cliffhanger importante; motivo per cui gli spettatori speravano in un rinnovo per una seconda, che finalmente è arrivato. Presumibilmente ritroveremo Gianna, la sua famiglia e i suoi diversi interessi amorosi a dicembre 2023, poco prima delle prossime feste natalizie.

Le altre serie orginali italiane in arrivo nel 2023

Nello spot di Neflix, intitolato Un anno di nuove storie in arrivo, vediamo tanti volti noti di star protagoniste di prodotti Netflix: Matilda De Angelis (La legge di Lidia Poët), Luisa Ranieri (È stata la mano di Dio), Zerocalcare (Strappare lungo i bordi), Giacomo Ferrara (Suburra: La serie) e Christian De Sica (Natale a tutti i costi). Tutti si meravigliano di essere lasciati soli dagli addetti ai lavori impegnati a guardare il festival di Sanremo. "Un anno di nuove storie in arrivo. Ma non questa settimana", vediamo sullo schermo prima del lungo elenco delle novità che arriveranno sulla piattaforma nel 2023: il period drama La legge di Lidia Poët (in arrivo il 15 febbraio), la seconda stagione della serie di Ficarra e Picone Incastrati, la nuova serie di Zerocalcare Questo mondo non mi renderà cattivo, la docuserie Il caso Alex Schwazer, la nuova serie scritta dal collettivo GRAMS* Briganti, la seconda stagione della serie per ragazzi Di4ri, la sesta di SKAM Italia, la serie sequel di Suburra Suburra Æterna, il nuovo film di Ferzan Ozpetek Nuovo Olimpo, la serie sulla vita di Rocco Siffredi Supersex, Odio il Natale 2, e lo spin-off de La casa di carta, Berlino.

Netflix: Le novità non mancano neppure questa settimana

Sebbene l'attenzione sia inevitabilmente su Sanremo - come ben sanno a Netflix - per dovere di cronaca segnaliamo che le novità comunque non mancano questa settimana sul servizio di video in streaming. Tra le serie tv in uscita in questi giorni segnaliamo la serie gialla Cromosoma 21 (8 febbraio), il drama al femminile a sfondo sociale The Exchange (8 febbraio), l'attesissima quarta stagione di YOU (9 febbraio) e le serie coreane Love to Hate You (10 febbraio) e Corso accelerato sull'amore (11 febbraio). Se siete stufi di Sanremo, insomma, su Netflix - o sugli altri servizi di video in streaming - troverete sicuramente qualche alternativa.