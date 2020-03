Netflix cancella V Wars con Ian Somerhalder e October Faction

News Serie TV

Entrambe le serie si fermano dopo una sola stagione.

Per Ian Somerhalder combattere i vampiri non è stato facile quanto essere uno di loro. Netflix ha annunciato la cancellazione di V Wars, il thriller soprannaturale nel quale il veterano di The Vampire Diaries ha interpretato un medico alle prese con un misterioso virus che trasforma i contagiati in predatori assetati di sangue. Forse la serie giusta al momento sbagliato?

Non ci sono evidenze che la cancellazione di V Wars sia stata determinata - anche solo in parte - dall'emergenza Coronavirus. Mentre Netflix continua a tenere per sé gran parte dei propri dati d'ascolto, è più probabile che la serie non abbia suscitato negli abbonati l'interesse sperato, come avvenuto per le altre produzioni originali cancellate di recente AJ and the Queen, Daybreak, Messiah, Soundtrack e Spinning Out.

A queste si aggiunge October Faction, altra serie per la quale il servizio non produrrà una seconda stagione. Con J.C. MacKenzie (Hemlock Grove) e Tamara Taylor (Bones), il drama fantasy - basato come V Wars su un fumetto della IDW Publishing - ha raccontato la storia di due genitori e cacciatori di mostri che, mentre tengono nascosta la propria identità come membri di un'associazione segreta, trascinano i figli adolescenti in una cittadina meno idilliaca di quanto sembri.