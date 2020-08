Netflix cancella The Society e I Am Not Okay With This dopo una sola stagione

News Serie TV

Le serie teen non torneranno con un secondo ciclo di episodi per motivi legati al Covid-19.

Come si poteva immaginare, l'emergenza sanitaria non ha solo condizionato pesantemente la scorsa stagione televisiva, con decine di serie terminate prima del previsto, ma influirà anche sul futuro delle produzioni TV. Le ultime "vittime" seriali del Coronavirus sono The Society e I Am Not Okay With This, cancellate da Netflix nonostante si stesse già lavorando alle rispettive seconde stagioni.

La cancellazione di The Society e I Am Not Okay With This

Il servizio di video in streaming ha annunciato che non procederà con la produzione delle due serie a causa di circostanze legate al Covid-19. "Abbiamo preso una decisione difficile. Siamo dispiaciuti di doverla prendere a causa di circostanze legate al Covid e siamo grati ai creatori di The Society e I Am Not Okay With This e a tutti gli sceneggiatori, ai cast e alle troupe che hanno lavorato senza sosta per portare questi show ai nostri abbonati in tutto il mondo", ha fatto sapere Netflix tramite un comunicato rilasciato a Deadline. Sia la serie teen mistery che il drama coming of age avevano ricevuto ottimi giudizi da parte della critica ed erano stati largamente apprezzati dai fan ma, secondo quanto riportato da Deadline, a convincere lo streamer a non portare avanti le serie ci sarebbero state incertezze sul calendario e problemi di budget.

Il caso di The Society, già rinnovata per una seconda stagione

Se I Am Not Okay With This non era stata ancora ufficialmente rinnovata per un secondo ciclo di episodi (sebbene le sceneggiature fossero pronte e i piani per i nuovi episodi già avviati), The Society aveva già ricevuto l'okay, la scorsa estate, per una seconda stagione il cui debutto era stato fissato - prima che il Covid non scombussolasse i piani - per gli ultimi mesi del 2020. Pare addirittura che fosse tutto pronto per tornare sul set il prossimo mese. La decisione di Netflix, quindi, è stata un fulmine a ciel sereno per il cast e la troupe della serie che ruotava attorno a un gruppo di adolescenti che si ritrovano misteriosamente senza i loro genitori con il compito di ricostruire una società da zero.

La reazione di Kathryn Newton e Gideon Adlon

Le prime a lamentarsi per l'interruzione improvvisa della serie sono state due delle protagoniste, Kathryn Newton e Gideon Adlon, che su Instagram hanno rivolto un sentito messaggio ai fan. "Ho il cuore spezzato. Volevamo davvero tornare sul set, anche se il mondo è sottosopra in questo momento. Tutto era già scritto. Non posso crederci. Sono così triste." è stata la reazione incredula di Newton. "È sicuramente un pugno nello stomaco", ha detto Adlon. "Siamo decisamente seccati per questo. È un grande peccato. Ma questo è il modo in cui a volte funzionano le cose. Non abbiamo alcun controllo", ha aggiunto l'attrice scusandosi per i fan che rimarranno a bocca asciutta dopo il cliffhanger con cui si era chiusa la prima stagione.