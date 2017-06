Netflix cancella Sense8

Netflix ha interrotto la connessione tra i Sensates. Poche settimane dopo il debutto della seconda stagione, il servizio di video in streaming ha cancellato il drama sci-fi delle sorelle Lana e Lily Wachowski Sense8.

"Dopo 23 episodi, 16 città e 13 paesi, la storia di Sense8 è giunta alla fine", commenta la vice presidente dei contenuti originali Cindy Holland in un comunicato. "È stata tutto quello che noi e i fan sognavano fosse: audace, emozionante, stupenda, travolgente e assolutamente indimenticabile. Non c'è mai stato uno show più globale e con un cast e uno staff equamente diversi e internazionali di questo, rispecchiato dalla comunità unita di appassionati di tutto il mondo. Ringraziamo Lana, Lily, Joe e Grant per la loro visione, e l'intero cast e lo staff per il loro impegno e le capacità dimostrate".

La notizia della cancellazione di Sense8 era nell'aria da alcuni giorni, dopo che Brian J. Smith, Max Riemelt e le altre star si erano mosse sui social network per incoraggiare i fan a sostenere lo show con l'hashtag #RenewSense8. Il fatto che fosse una produzione costosissima ma non tra le più popolari ha avuto quasi certamente un peso determinante nella decisione del servizio di non proseguire con una terza stagione. Tuttavia, sorprende e preoccupa che quell'isola felice che Netflix ha rappresentato finora per milioni di appassionati abbia cancellato nel giro di pochi giorni, senza dare loro un vero e proprio finale, due produzioni di alto profilo: The Get Down e Sense8.