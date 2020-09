Netflix cancella Dark Crystal: La Resistenza dopo la vittoria agli Emmy

News Serie TV

La serie fantasy basata sul film degli anni '80 si ferma dopo una sola stagione.

Qualcosa di ancora più potente degli Skeksis ha agito contro Thra, e questa volta Rian, Brea e Deet non potranno fare nulla per salvare il loro pianeta. Netflix ha optato per la cancellazione, dopo una sola stagione, di Dark Crystal: La Resistenza, la serie prequel dell'apprezzato film omonimo degli anni '80 diretto da Jim Henson.

La notizia era nell'aria da tempo, essendo passato oltre un anno dall'arrivo sul servizio di video in streaming del primo ciclo di episodi, e ironicamente segue di pochi giorni la vittoria della serie agli Emmy come miglior programma per bambini, ex aequo con We Are the Dream: The Kids of the Oakland MLK Oratorical Fest. In un comunicato, il produttore esecutivo e amministratore delegato della Jim Henson Company Lisa Henson ha ringraziato Netflix e assicurato ai fan che "cercheremo dei modi per raccontare quella storia in futuro".

"Siamo grati ai maestri e artisti della Jim Henson Company per aver dato vita a Dark Crystal: La Resistenza per i fan di tutto il mondo", ha dichiarato nel frattempo Netflix. "Ringraziamo i produttori esecutivi Lisa Henson e Halle Stanford, e Louis Leterrier, che ha anche diretto tutti gli episodi, così come gli sceneggiatori, il cast e la troupe, per il loro lavoro eccezionale e siamo entusiasti di essere stati premiati con l'Emmy lo scorso fine settimana".