Netflix cancella Cursed dopo una sola stagione

Della serie fantasy con Katherine Langford non si avevano più notizie da circa un anno.

Brutte notizie per il pubblico di Cursed, sebbene le speranze a un anno dall'ultima volta in tv fossero ormai ben poche. Netflix non produrrà una seconda stagione della serie fantasy con Katherine Langford ispirata dalla storia di Re Artù. La creazione di Frank Miller e Tom Wheeler basata sul loro romanzo omonimo è stata di fatto cancellata, allungando ulteriormente la lista di show fermati dal servizio streaming negli ultimi giorni.

Cursed si presentava come un racconto di formazione influenzato da temi di grande attualità - la distruzione dell'ambiente, il terrorismo religioso e l'assurdità della guerra. Langford, famosa per i suoi trascorsi in Tredici, interpretava Nimue, una ragazza con un dono misterioso, destinata a diventare la potente e tragica Dama del Lago. Dopo la morte della madre, Nimue si mette sulle tracce di Merlino (Gustaf Skarsgård, Vikings) con l'incarico di consegnare un'antica spada, trovando lungo la strada un improbabile alleato nell'umile mercenario Artù (Devon Terrell).

A Netflix, la cancellazione di Cursed segue di poco quelle di Country Comfort, The Crew, Jupiter's Legacy, Papà, non mettermi in imbarazzo, Grand Army e The Duchess. La sempre maggiore competività del mercato streaming lascia immaginare che non saranno le sole, purtroppo.