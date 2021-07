Netflix cancella 4 serie tv, incluse Country Comfort e Mr. Iglesias

News Serie TV

Le quattro comedy coinvolgevano gli attori e le attrici Katharine McPhee, Gabriel Iglesias, Kevin James e Zoe Levin.

Altre brutte notizie da Netflix. Il servizio di video in streaming ha annunciato nel weekend la cancellazione di altre quattro serie tv, tutte comedy: Country Comfort e The Crew, disponibili solo da poche settimane, e Bonding e Mr. Iglesias, le quali erano riuscite a raggiungere la seconda stagione. Nonostante decisioni così infelici, dettate probabilmente da numeri non entusiasmanti, la piattaforma ha fatto sapere di rimanere in affari con alcuni dei talenti coinvolti in esse, inclusi Kevin James e Gabriel Iglesias, di The Crew e Mr. Iglesias produttori esecutivi oltre che protagonisti.

Disponibile dallo scorso marzo, Country Comfort seguiva Katharine McPhee nei panni di una sfortunata cantante country che si ritrova a lavorare come tata per una combriccola di aspiranti musicisti. Nella serie recitava anche Eddie Cibrian. In The Crew, James interpretava il capo di una scuderia NASCAR, alle prese tra le altre cose con la nuova proprietaria, una millennial dipendente dalle tecnologie, e i suoi tentativi di modernizzare la squadra. Bonding seguiva le vicende di una studentessa di psichiatria (Zoe Levin) che si guadagna da vivere lavorando in nero come dominatrice, assistita dal suo migliore amico gay (Brendan Scannell). In Mr. Iglesias, invece, Iglesias era un simpatico insegnante di liceo impegnato ad aiutare i suoi dotati studenti a raggiungere il loro pieno potenziale.

Per le serie di Netflix non è un buon periodo, apparentemente a causa di una ristrutturazione dell'offerta. Queste quattro cancellazioni seguono solo di pochi giorni quelle di Jupiter's Legacy, Papà, non mettermi in imbarazzo, Grand Army e The Duchess.