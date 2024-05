Netflix annuncia Maschi veri, una nuova serie italiana di Matteo Rovere

News Serie TV

Nel cast della comedy Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti.

Cosa sarebbe la nostra tv senza Matteo Rovere? L'affermato regista, sceneggiatore e produttore dietro i recenti successi di Netflix La legge di Lidia Poët e Supersex, nonché di film e serie apprezzati come Veloce come il vento, Il primo re e Romulus, ha riunito le forze con il servizio streaming per Maschi veri, una nuova comedy di 8 episodi, da lui prodotta, con protagonisti Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti, le cui riprese sono appena cominciate.

Maschi Veri: La trama della nuova serie italiana

Scritta dai co-sceneggiatori di C'è ancora domani Furio Andreotti e Giulia Calenda, appena premiati con il David di Donatello, insieme con Ugo Ripamonti (Il clandestino), e diretta da Matteo Oleotto (Doc, Volevo fare la rockstar) e Letizia Lamartire (Baby, La legge di Lidia Poët), Maschi veri segue Mattia (Lastrico), Massimo (Martari), Riccardo (Montanari) e Luigi (Sermonti), quattro amici sulla quarantina che, in un mondo che prova a cambiare verso la parità sociale e di genere, si ritrovano, loro malgrado, ad affrontare i propri pregiudizi, i paradigmi della "mascolinità tossica" e le conseguenze inaspettate che derivano dal doversi mettere in discussione. Da sempre legati al loro status di maschi alfa, i quattro amici (in alto una prima foto dei protagonisti sul set) dovranno improvvisamente riscoprire il loro posto nella società e nelle dinamiche di coppia, senza perdere, nel frattempo, loro stessi.

Il resto del cast della produzione Groenlandia, società del gruppo Banijay, include Thony (Summertime), Sarah Felberbaum (Maschi contro femmine), Laura Adriani (A casa tutti bene - La serie), Alice Lupparelli (Un professore), Corrado Fortuna (Anna) e Nicole Grimaudo (Un'estate fa). Il debutto su Netflix è previsto nel 2025.

Foto: Lucia Iuorio/Netflix