Netflix annuncia i cast vocali delle serie animate Inside Job, The House e Human Resources

Tra gli attori e le attrici coinvolti anche Lizzy Caplan, Christian Slater, Helena Bonham Carter e Randall Park.

In occasione dell'Annecy Animation Film Festival, Netflix ha reso noti i nomi degli attori e delle attrici che presteranno la loro voce ai personaggi di tre sue prossime serie animate per un pubblico adulto: Inside Job del duo di Gravity Falls Shion Takeuchi e Alex Hirsch, l'antologia The House e lo spin-off di Big Mouth Human Resources.

Il cast vocale di Inside Job

Scritta dalla Takeuchi, per Netflix già dietro le quinte di Disincanto, Inside Job si concentra su un governo ombra e sulla squadra disfunzionale artefice delle cospirazioni del mondo. La storia segue in particolare l'anti-sociale Reagan Ridley, il genio delle tecnologie della Cognito Inc., mentre lotta per tenere il caos sotto controllo. A doppiarla è la star di Masters of Sex Lizzy Caplan, affiancata da Christian Slater (Mr. Robot), Clark Duke (I'm Dying Up Here), Andrew Daly (Veep), Bobby Lee (Magnum P.I.), John DiMaggio (Futurama), Tisha Campbell (Tutto in famiglia) e Brett Gelman (Stranger Things).

Slater interpreta Rand Ridley, il padre di Reagan e il presidente caduto in disgrazia della Cognito Inc. Licenziato dopo una spirale paranoica, ora trascorre il suo tempo libero tramando vendetta. Duke è Brett Hand, un adorabile ragazzo di Washington la cui incontenibile energia è una copertura per l'indole dolce e premurosa di un ragazzo che vuole solo piacere a tutti. Daly doppia J.R. Scheimpough, l'amministratore delegato della Cognito, mentre Lee è il Dott. Andre, un biochimico dallo spirito libero. DiMaggio interpreta Glenn Dolphman, un eroe di guerra conservatore per metà uomo e per metà delfino. Campbell e Gelman sono invece Gigi, la prolissa e pettegola responsabile della manipolazione dei media e dei messaggi subliminali della Cognito, e Magic Myc, una creatura sotterranea fungiforme alla quale piace entrare nella testa degli altri, letteralmente.

Il cast vocale di The House

Un'eccentrica dark comedy antologica in stop-motion incentrata su una casa e sugli individui che ne hanno fatto la loro dimora, The House ha arruolato gli attori Helena Bonham Carter (The Crown), Miranda Richardson (Good Omens), Matthew Goode (A Discovery of Witches), Claudie Blakley (Grantchester), Mia Goth, Mark Heap, Josh McGuire (Lovesick), Stephanie Cole (Coronation Street), Yvonne Lombard, Paul Kaye (The Third Day), Will Sharpe (Casualty), Susan Wokoma (Truth Seekers) e i musicisti Jarvis Cocker e Dizzee Rascal.

"I personaggi di The House, anche se in modi diversi, stanno tutti cercando di dare un senso al mondo e al loro posto in esso", ha affermato la produttrice Charlotte Bavasso. "La serie racconta il loro tentativo imperfetto di confrontarsi con l'idea di chi pensano di essere o di chi pensano di dover essere. E se riescono a liberarsene o meno".

Il cast vocale di Human Resources

Annunciata quasi due anni fa, Human Resources è una comedy sul posto di lavoro ambientata nel mondo da cui provengono i mostri di Big Mouth. La serie segue un gruppo di giovani mostri mentre naviga nel periodo più confuso della vita dei loro assistiti: la pubertà. Nel bene e nel male, i loro stati d'animo si manifestano come creature strambe, spaventose o spregiudicate, come il Mostro degli Ormoni, il Gattino della Depressione e lo Spirito della Vergogna.

Il cast vocale include le star di Big Mouth Nick Kroll e Maya Rudolph, alle quali si aggiungono Aidy Bryant (Saturday Night Live), Randall Park (WandaVision) e Keke Palmer (Scream Queens). Dalla serie ammiraglia torneranno inoltre David Thewlis e lo sceneggiatore Brandon Kyle Goodman, qui coinvolto come doppiatore.