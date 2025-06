Netflix annuncia ChiaroScuro, nuova serie italiana con Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi: Le prime foto

News Serie TV

Disponibile in streaming prossimamente, ChiaroScuro, la nuova serie originale italiana appena annunciata da Netflix, è ambientata nel mondo dell'arte.

Un'altra serie originale italiana si aggiungerà presto all'offerta di Netflix. Il servizio streaming ha annunciato ChiaroScuro, crime comedy ambientata nel mondo dell'arte, il cui cast include la star di Doc - Nelle tue mani Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi, di ritorno sulla piattaforma dopo l'esperienza di Summertime, oltre a Matilde Gioli (Doc - Nelle tue mani), Romana Maggiora Vergano (Christian), Aurora Giovinazzo (Storia della mia famiglia), Paz Vega (Siviglia 1992) e Alessandro Preziosi (La vita bugiarda degli adulti).

ChiaroScuro: La trama della nuova serie italiana di Netflix

Scritta da Umberto Gnoli, Michela Straniero, Francesco Arlanch, Elena Bucaccio e Silvia Leuzzi, e diretta da Jan Maria Michelini (Don Matteo, Un passo dal cielo), ChiaroScuro ci porterà nella Galleria Nazionale di Roma, dove, nella sala espositiva più importante, verrà ritrovato il corpo del direttore, ucciso e poi disposto a terra come il cadavere ritratto da Artemisia Gentileschi in un famoso dipinto. Su questo inquietante omicidio si ritroveranno a indagare l'ispettore Angelo Tiberi (Lattanzi) e il consulente d'arte Cosmo Speranza (Spollon).

Cosmo è un sofisticato esperto d'arte che vive in un meraviglioso loft affacciato sul Circo Massimo. Abiti sartoriali, molte amiche di una notte e niente cellulare, perché per lui è un oggetto volgare. Ha il dono di un "occhio assoluto": davanti al suo sguardo le opere prendono vita, rivelando ogni dettaglio di composizione e ogni segreto realizzativo. È solitario e irregolare: non ha titoli accademici ed è fuori dal sistema. Ma il sistema lo teme, perché le sue expertise sono infallibili nel determinare se un'opera sia autentica o falsa. Angelo, invece, è un bravo poliziotto cresciuto in una famiglia numerosa, in un quartiere popolare di Roma. Semplice, diretto, autentico. Molti amici, un grande amore per la Roma e il cellulare che squilla sempre perché genitori, sorelle e cognati gli chiedono mille favori, sapendo che lui è troppo generoso per dire di no.

Mentre Cosmo può contare sulla sua amica Mia (Giovinazzo), il metodico e diligente Angelo è segretamente innamorato dell'amica di una vita Eleonora (Vergano), medico legale. Sono troppo diversi per piacersi, ma il caso dell'omicidio nella Galleria Nazionale li costringerà a collaborare. E a scoprire che le loro diversità li rendono una coppia investigativa tanto improbabile, quanto efficace. Cosmo diventerà così il consulente fisso di Angelo nelle indagini su altri omicidi. Ma soprattutto, insieme alla sorellastra Leda (Gioli), collaborerà nella caccia a un serial killer che uccide imitando quadri famosi. Un assassino che scoprirà essere collegato a suo padre, Rufo Speranza (Preziosi), uno dei più grandi falsari d'arte del suo tempo.