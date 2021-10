Netflix adatta L'arte dell'henné a Jaipur di Alka Joshi, con Freida Pinto protagonista della serie

News Serie TV

Il progetto è nelle mani dello sceneggiatore indiano-americano Sri Rao.

The Henna Artist, apprezzatissimo romanzo d'esordio della scrittrice originaria del Rajasthan Alka Joshi, in Italia pubblicato lo scorso marzo da Neri Pozza con il titolo L'arte dell'henné a Jaipur, potrebbe diventare una serie tv di Netflix. Secondo Deadline, il servizio di video in streaming ha avviato lo sviluppo di un adattamento, con l'attrice di The Millionaire Freida Pinto a bordo come protagonista e produttrice esecutiva.

La trama di The Henna Artist

Scritta da Sri Rao, che ha appena firmato un accordo di collaborazione con Netflix, The Henna Artist racconta un'epica storia d'amore ambientata sullo sfondo lussureggiante e romantico della Jaipur degli anni '50, la città rosa indiana rinomata per i suoi palazzi opulenti e il ricco paesaggio culturale. La storia si concentra su Lakshmi Shastri (Pinto), lasciatasi alle spalle una vita di povertà e un marito violento per diventare una delle artiste dell'henné più richieste in città. Lakshmi ha accesso alle dimore delle donne più ricche di Jaipur ed è a conoscenza dei loro segreti più scandalosi. Ma anche lei nasconde i propri e, mentre si innamora e si sforza di creare una vita per se stessa in un'India solo da poco indipendente, il suo passato torna a minacciare la sua posizione all'interno dell'alta società di Jaipur.

"The Henna Artist ha un potenziale enorme per diventare quella serie tv bingeabile, di alta qualità e multistrato che onora la gloria e la bellezza dell'India, della sua cultura e della sua gente", ha dichiarato Pinto. Rao ha aggiunto: "Sono incredibilmente grato a Netflix per questa opportunità e questo voto di fiducia. Per molto tempo, nessuno a Hollywood era interessato alle mie esperienze come persona indiana-americana. Spesso mi sono ritrovato a creare mondi pieni di personaggi bianchi. Ma ho resistito abbastanza a lungo da arrivare a questo punto in cui il settore sta lentamente cambiando. La nostra missione alla Sri & Company è di trovare gli sceneggiatori, attori, autori e altri artisti dell'Asia meridionale di maggior talento del mondo e creare contenuti avvincenti che intrattengano tutto il pubblico, indipendentemente dal colore della loro pelle".