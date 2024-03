NCIS: Origins, Mariel Molino sarà la protagonista femminile dello spin-off prequel

News Serie TV

L'attrice raggiunge il protagonista Austin Stowell, interprete di un giovane Leroy Jethro Gibbs.

Il giovane Leroy Jethro Gibbs sarà in buona compagnia in NCIS: Origins. Mariel Molino, attrice vista l'ultima volta in tv nel mystery drama The Watchful Eye (in Italia meglio conosciuto come Segreti di una tata), si è unita al cast dello spin-off prequel di NCIS, atteso sulla rete americana CBS per la prossima stagione televisiva. Raggiunge il protagonista Austin Stowell (Catch-22, Public Morals), al quale è stato affidato il ruolo reso iconico da Mark Harmon, qui in una versione più giovane di oltre trent'anni.

NCIS: Origins, la trama della serie tv e il ruolo di Mariel Molino

NCIS: Origins racconta come Leroy Jethro Gibbs è diventato l'uomo che tutti conosciamo. Ambientata nel 1991, la serie mostra il personaggio come un agente speciale di circa trent'anni appena formato, che alla neocostituita divisione NCIS di Camp Pendleton, una delle principali e più grandi basi del Corpo dei Marines, trova il suo posto in una squadra grintosa e raffazzonata guidata dalla leggenda dell'NCIS Mike Franks (interpretato nella serie originale da Muse Watson).

Molino interpreterà l'agente speciale Lala Dominguez, un'ex Marine con uno scuro senso dell'umorismo. Quando un tormentato Leroy Jethro Gibbs si unisce alla squadra, la storia che segue tra questi due enigmatici outsider è piena di scintille e svolte che lasceranno il pubblico con poche certezze e molte ipotesi. E se può aiutarvi a dare un senso alla cosa, sappiate che, temporalmente, lo spin-off prequel si colloca poco dopo la morte della prima moglie di Gibbs, Shannon, uccisa insieme alla figlia Kelly da un criminale messicano all'epoca in cui Gibbs era un membro attivo del Corpo dei Marine e si trovava all'estero per un'operazione. Shannon era stata testimone dell'omicidio di un Marine proprio a Camp Pendleton, crimine compiuto dal suo assassino, Pedro Hernandez.

Harmon, che non è più uno dei protagonisti di NCIS, sarà il produttore esecutivo e la voce narrante di NCIS: Origins. La nuova serie sta coinvolgendo anche suo figlio, Sean Harmon, come produttore esecutivo. Lui, che ha avuto l'idea, per primo ha interpretato un giovane Gibbs nei flashback di sette episodi di NCIS tra la sesta e la diciottesima stagione. Completano il team di produzione i co-showrunner Gina Lucita Monreal e David J. North.