NCIS: New Orleans, Scott Bakula sorpreso della cancellazione

News Serie TV

Il procedurale spin-off di NCIS si concluderà il 23 maggio dopo sette stagioni.

Il 23 maggio, NCIS: New Orleans andrà in onda negli Stati Uniti con il suo ultimo episodio. Questo dopo che a febbraio la rete CBS ha annunciato che il procedurale spin-off di NCIS non sarebbe stato rinnovato per un'ottava stagione e che una nuova serie avrebbe preso il suo posto nel franchise, la recentemente ordinata NCIS: Hawaii. NCIS: New Orleans non era affatto una serie poco seguita, sebbene la meno seguita del franchise. La notizia ha colto di sorpresa i fan, e non solo loro. Il protagonista Scott Bakula ha detto infatti che appendere al chiodo i panni dell'agente speciale Dwayne 'King' Pride non era nelle sue più immediate aspettative.

Scott Bakula parla della fine di NCIS: New Orleans

"Che diventasse l'ultima stagione, nel mezzo di una pandemia, non è qualcosa che pensavo sarebbe successa. Mi ha sorpreso il fatto che la serie sia stata cancellata", ha rivelato Bakula al sito TV Insider. "Apprezzo che [i fan] si stiano aggrappando a noi e stiano rimanendo con noi, e questo vale in tutto il mondo. È stata una grande corsa. Sono stati di grande aiuto. Sembra che abbiano apprezzato la serie, che gli siano piaciute le storie che abbiamo raccontato, i personaggi dello show, ed è per questo che lo abbiamo fatto. Lo abbiamo fatto perché volevamo che le persone sviluppassero un rapporto, legassero e ci invitassero nelle loro case, e non lo abbiamo preso alla leggera. Mai. Abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto e non vedo l'ora di continuare su questa strada in futuro".

Vanessa Lachey è la protagonista di NCIS: Hawaii Leggi anche

Alla notizia della chiusura di NCIS: New Orleans dopo sette stagioni hanno fatto seguito gli annunci dei rinnovi di NCIS ed NCIS: Los Angeles per una diciannovesima e tredicesima stagione, e l'ordine di NCIS: Hawaii, incentrata sulla divisione di Pearl Harbor, guidata per la prima volta da una donna.