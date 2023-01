NCIS: Los Angeles terminerà con la stagione attualmente in onda

News Serie TV

La stagione 14, in onda anche in Italia su Rai 2, è l'ultima della serie.

Uno dei procedurali più amati e noti della tv americana poserà il distintivo dopo quattordici anni di indefessa lotta al crimine. CBS annuncia che NCIS: Los Angeles, primo spin-off della longeva NCIS, si concluderà con la quattordicesima stagione attualmente in onda. L'ultimo episodio, il 322° della serie, andrà in onda negli Stati Uniti il 14 maggio.

NCIS: Los Angeles chiude dopo 14 stagioni: Le dichiarazioni

"Per 14 stagioni, NCIS: Los Angeles è stata una colonna della nostra offerta con personaggi che abbiamo amato guardare", ha dichiarato la presidente di CBS Entertainment Amy Reisenbach in un comunicato. "Non sorprende che questa serie abbia avuto successo in tutto il mondo. Dal primo giorno, il cast, i produttori e la troupe sono stati partner fantastici della rete e dello studio, e il loro lavoro di squadra, il loro talento e il loro spirito sono emersi vividamente sullo schermo. Siamo davvero grati per la collaborazione e la straordinaria corsa di questi preziosi membri della famiglia CBS e abbiamo in programma di dare loro e ai loro fan il grande commiato che meritano".

Lo showrunner di NCIS: Los Angeles R. Scott Gemmill ha detto invece: "Voglio ringraziare sia la rete che lo studio per la collaborazione e il supporto nel corso degli anni; [l'ideatore] Shane Brennan per averci dato questo parco divertimenti così bello; e i miei colleghi John P. Kousakis, Frank Military, Kyle Harimoto e Andrew Bartels per i loro instancabili sforzi e la loro collaborazione episodio dopo episodio. La nostra squadra è cresciuta fino a diventare una vera famiglia e il loro duro lavoro e la loro dedizione sono stati fondamentali per il nostro successo anno dopo anno. La mia più profonda gratitudine ai membri del cast, i quali hanno dato vita ai nostri personaggi con le loro interpretazioni appassionate - grazie per il vostro talento, la vostra professionalità e il costante entusiasmo. E ai nostri fedeli spettatori che hanno amato i nostri personaggi e hanno seguito i loro viaggi, grazie. Non vediamo l'ora di concludere la serie in un modo che sia soddisfacente e renda giustizia a questi amati personaggi".

La stagione 14 di NCIS: Los Angeles è in onda anche in Italia, ogni domenica alle ore 21:00 su Rai 2. Quella di concludere la serie potrebbe essere stata una scelta di convenienza: con una media complessiva di 6,2 milioni di spettatori e un rating nel target demografico 18-49 dello 0.6, in calo del 15% rispetto allo scorso anno, NCIS: LA è il 12° drama più visto di CBS tra i 13 in onda sulla rete (supera solo CSI: Vegas). La scorsa settimana, la speciale collocazione nella serata del lunedì invece che in quella della domenica per dare forma al primo crossover a tre del franchise NCIS aveva incrementato le medie del 35 e 49 percento, permettendole di registrare la miglior performance stagionale.