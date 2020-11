NCIS: Los Angeles dà un volto più adulto alla figlia di Sam

News Serie TV

Kayla Smith interpreterà il personaggio negli episodi della stagione 12.

Il procedurale NCIS: Los Angeles ha ingaggiato l'attrice e cantante Kayla Smith (All American, Star) per il ruolo ricorrente di Kamran, la figlia di Sam Hanna, nell'imminente dodicesima stagione. Si tratta di una versione un po' più adulta del personaggio, interpretato precedentemente da Layla Crawford (9-1-1).

NCIS: Los Angeles: Il rapporto tra Sam e Kamran si complica

In onda negli Stati Uniti da questa domenica, la stagione 12 di NCIS: Los Angeles si concentrerà un po' di più sui legami familiari dell'agente speciale interpretato da LL Cool J. In un'intervista con TVLine, lo showrunner R. Scott Gemmill ha anticipato: "Ci concentriamo un po' di più sulla figlia, che si trova alla stessa accademia militare dove lui è andato e ha cercato di entrare ad Annapolis. Non abbiamo mai trascorso molto tempo con sua figlia, arrivata a un punto in cui forse non condivide la strada che suo padre ha pensato avrebbe intrapreso. Quindi, questo crea qualche conflitto. È molto attiva socialmente, in termini di ciò che sta accadendo nel mondo, e si scontra con suo padre su alcune questioni perché lui ritiene che il suo coinvolgimento in cose come le proteste potrebbe teoricamente mettere a repentaglio le sue chance di entrare ad Annapolis".

Ricordiamo che NCIS: Los Angeles è in onda anche in Italia, con gli inediti della stagione 11, ogni domenica alle ore 21:00 su Rai 2, seguita dalla stagione 6 di NCIS: New Orleans. La serie principale, NCIS, è in onda invece con la sua diciassettesima stagione ogni venerdì alle ore 21:20 sullo stesso canale.