NCIS: Los Angeles chiude la stagione 12 con un colpo di scena che non piace ai fan

Due protagonisti storici della serie hanno lasciato il cast nel finale della stagione.

La scorsa notte, NCIS: Los Angeles ha concluso la sua dodicesima stagione (lunga solo 18 episodi, sei meno del solito a causa della pandemia di Covid-19 che ne ha rallentato la produzione) con un colpo di scena che, a giudicare dai commenti sui social network, non ha entusiasmato i fan americani. E come potrebbe farlo? Il crime drama di CBS ha perso due dei suoi volti storici: Barrett Foa, interprete sin dal primo episodio dell'analista tecnico e mago del computer Eric Beal, e Renée Felice Smith, unitasi al cast nella seconda stagione con il ruolo dell'analista Nell Jones che con lui ha un rapporto molto profondo.

NCIS: Los Angeles: Cos'è successo nel finale della stagione 12

Durante l'ultimo episodio, intitolato A Tale of Two Igors, Eric riferisce alla partner di aver ricevuto i fondi per aprire il quartier generale internazionale della sua azienda tecnologica a... Tokyo. Vuole che sia lei a gestirlo, perché "Chi conosce la sicurezza informatica e Kaleidoscope 2.0 e può gestire un team meglio di te?". Inoltre, il consiglio di amministrazione sa quanto bene lavorano insieme. Lei lo ringrazia, ma non è convinta che abbandonare la squadra sia la cosa giusta da fare - "Ero molto giovane quando ho accettato questo lavoro. Non conoscevo nessuno a Los Angeles e poi ho incontrato la squadra, te. Questo posto, queste persone, fanno parte della mia vita adesso, di tutta la mia vita", gli dice. Inoltre, Hollace Kilbride le ha appena offerto il posto di nuovo capo delle operazioni, sebbene non la entusiasmi neppure l'idea di prendere il posto di Hetty (Linda Hunt). Di fronte all'ultimatum di Kilbride, Nell decide infine di unirsi a Eric nella sua avventura, e i due si lanciano letteralmente verso il tramonto a bordo della nuova, fiammante auto sportiva di lui.

Il saluto dello showrunner R. Scott Gemmill

"Sia Renée che Barrett sono nella serie da molto tempo, e sono entrambi persone molto ambiziose che hanno progetti che vogliono realizzare per conto proprio - abbiamo dato loro del tempo libero per farlo", ha spiegato lo showrunner R. Scott Gemmill a TVLine. "Ci è sembrato il momento giusto per lasciarli andare, permettergli di fare altre cose, e dare [ai loro personaggi] quello che si spera è un lieto fine". Tuttavia, questo potrebbe non essere necessariamente un addio. "C’è una piccola scappatoia, quando Nell dice che sarà da sola a Tokyo con lui e che gli dà sei settimane di tempo prima tornare", ha aggiunto Gemmill. "Quindi, vedremo che succede". E in merito al fatto che Nell abbia rifiutato il posto per il quale è stata preparata tutto questo tempo, lo showrunner ha spiegato: "Probabilmente vi aspettavate che Nell prendesse il posto di Hetty, ma è una buona cosa, in un certo senso, avere quel poco di imprevedibilità nella serie. La manterrà fresca e onesta. Ma anche, come ho detto, ci siamo creati delle scappatoie in modo da poter far tornare la gente".