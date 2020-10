NBC al lavoro su una comedy sul mondo del pattinaggio artistico

News Serie TV

Tra i creatori della serie c'è anche il campione olimpico Adam Rippon.

NBC ha ordinato lo sviluppo della sceneggiatura di una serie sul pattinaggio artistico creata dal campione olimpico e pattinatore professionista Adam Rippon (nella foto in alto) insieme a Billy Finnegan (co-produttore esecutivo di Grace and Frankie) e Susan Kittenplan e prodotta da 20th Television.

I primi dettagli sulla potenziale comedy sul pattinaggio artistico di NBC

La serie, una comedy, è ambientata nel mondo del pattinaggio artistico, un mondo fatto di grandi ambizioni, talenti travolgenti e sentimenti, e si concentra su una ragazza che sfida la sua famiglia, le sue ginocchia e i suoi rivali per realizzare i suoi sogni. L'obiettivo è far raccontare una storia di questo tipo da chi conosce bene i meccanismi di questo sport e tutto quello che c'è dietro alle competizioni cioè Adam Rippon, medaglia di bronzo alle olimpiadi invernali del 2018 a Pyeongchang per il pattinaggio artistico a squadre. Nello stesso anno, l'atleta ha vinto anche l'edizione americana di Ballando con le stelle. Allo stesso modo Susan Kittenplan è presidente emerita dello Skating Club di New York e ricopre altri importanti incarichi in associazioni di pattinaggio artistico.