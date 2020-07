Naya Rivera è morta: Trovato il corpo senza vita dell'attrice di Glee

News Serie TV

Esclusa l'ipotesi del suicidio. Il ricordo degli ex colleghi di Glee.

Ha avuto l'epilogo peggiore la terribile vicenda che negli scorsi cinque giorni ha coinvolto Naya Rivera, diventata famosa in tutto il mondo grazie al ruolo di Santana Lopez nella musical comedy della FOX Glee e più di recente protagonista del dance drama di YouTube Step Up: High Water. Il Dipartimento dello Sceriffo della Contea di Ventura, in California, ha confermato nella tarda giornata di ieri che l'attrice e cantante 33enne è morta in quello che le evidenze indicano come un caso di annegamento, dopo averne individuato e recuperato il corpo nelle profondità del Lago Piru, dove mercoledì Rivera aveva trascorso un pomeriggio in barca con Josey, il figlio di 4 anni, prima della sua scomparsa.

Le cause della morte di Naya Rivera

Le autorità hanno riferito che nulla lascia pensare che Rivera si sia tolta la vita. Il Lago Piru è tristemente noto per le sue acque e i suoi fondali impervi, che diverse morti hanno causato nel corso degli anni. Rivera stava facendo un bagno con il figlioletto quando se ne sono perse le tracce, come raccontato da quest'ultimo alla polizia. Alcuni navigatori hanno riferito che l'8 luglio le correnti del lago erano piuttosto forti. L'ipotesi è che l'attrice sia annegata a causa di queste, riuscendo probabilmente a salvare Josey (pare spingendolo verso la barca) prima di lasciarsi andare. "Non vi era alcuna indicazione che si sia trattato di omicidio e nessuna indicazione che sia stato un suicidio", ha detto lo sceriffo Bill Ayub ai giornalisti durante la conferenza stampa. "I nostri pensieri vanno ai molti amici e fan di Naya, che hanno continuato a sperare per il meglio".

Il cordoglio e il ricordo degli ex colleghi di Glee

Molti sono stati i messaggi di addio e i ricordi condivisi nelle ultime ore da tutti gli ex colleghi di Glee, inclusi Lea Michele e Amber Riley, nei giorni scorsi al centro di una ridicola polemica perché non particolarmente presenti sui social network. Una foto in bianco e nero di Naya, il cui corpo è stato ritrovato nel giorno in cui ricorreva il settimo anniversario della morte dell'ex co-star Cory Monteith, è stata condivisa insieme ad altre in alcune storie di Instagram dalla Michele (interprete di Rachel Berry). Per Riley (Mercedes Jones), era "la mia compagna di duetto preferita. Ti voglio bene e mi manchi". L'attrice ha condiviso un video in cui Naya canta con Josey, e ha aggiunto: "Al momento non ho parole, solo tante sensazioni. Riposa in pace, Angelo, e sappi che la tua famiglia non dovrà mai preoccuparsi di nulla".

Chris Colfer (Kurt Hummel) ha scritto invece: "Il suo splendore e il suo umorismo erano impareggiabili. La sua bellezza e il suo talento erano ultraterreni. Era sincera con equilibrio e coraggio. Era in grado di trasformare una brutta giornata in una giornata straordinaria con una sola osservazione. Ha ispirato e sollevato le persone senza nemmeno provarci. Starle vicino era sia un motivo d'orgoglio che un'armatura. Naya è stata davvero unica nel suo genere, e lo sarà sempre". "Riposa in pace, dolcezza", ha scritto invece Jane Lynch (Sue Sylvester) su Twitter. "Che forza che eri. Amore e pace per la tua famiglia". Tra i tanti, riportiamo anche il cordoglio della FOX e di 20th Century Fox Television: "Naya Rivera era un talento ardente che tanto altro doveva ancora fare. Questa è una tragedia terribile. Le saremo sempre grati per il contributo indelebile che ha dato a Glee, dal primo all'ultimo episodio. I nostri cuori sono infranti e i nostri pensieri vanno alla famiglia, agli amici e al giovane figlio di Naya".

Gli altri ruoli di Naya Rivera e il destino di Step Up: High Water

Rivera aveva iniziato a recitare nel 1991, all'età di 4 anni, nella sitcom di CBS The Royal Family. Era apparsa brevemente anche in 8 sotto un tetto, Baywatch, Un genio in famiglia e CSI: Miami. Glee, durata sei stagioni fino al 2015, le ha regalato la notorietà grazie al ruolo di una cheerleader e mean girl che, come molti ragazzi della sua età, ha faticato ad accettare la propria sessualità. Ma nel momento in cui lo ha fatto, nulla l'ha più fermata, fino al matrimonio con l'amica ed ex compagna di squadra Brittany S. Pierce (Heather Morris). È stata la domestica Blanca Alvarez in un arco di episodi del dramedy di Lifetime Devious Maids e la guest star di un episodio di American Dad! prima del ritorno in tv da protagonista con Step Up: High Water, serie tv basata sul popolare franchise cinematografico.

In Step Up: High Water, Rivera ha interpretato Collette Jones, un'ex ballerina e la direttrice della High Water, una famosa scuola di arti performative di Atlanta, nonché l'interesse amoroso del suo fondatore, Sage Odom (il cantante R&B Ne-Yo). Cancellata da YouTube dopo due stagioni, a maggio la serie era stata riportata in vita da Starz, che ne aveva ordinato un terzo ciclo di episodi nel quale il rapporto tra Collette e Sage sarebbe stato messo alla prova da accuse penali, problemi finanziari e potenti nemici politici intenzionati a distruggere Sage e la High Water. Mentre è troppo presto per dire come la produzione potrebbe andare avanti, in un comunicato, la rete ha detto: "Il nostro affetto va alla famiglia di Naya Rivera, in particolare al suo bambino, dopo la tragica notizia della sua scomparsa. Era un talento vibrante e luminoso che rimarrà per sempre una parte molto speciale della famiglia di Step Up. I suoi notevoli contributi al nostro settore hanno creato un ricordo duraturo che sarà perpetrato da chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerla".