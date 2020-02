Nathalie Emmanuel rivaleggerà con Kevin Hart in Die Hart di Quibi

News Serie TV

L'ex star de Il Trono di Spade raggiunge Kevin Hart e John Travolta.

Dopo la poco brillante esperienza di Four Weddings and a Funeral, l'ex star de Il Trono di Spade Nathalie Emmanuel firma con il nuovo servizio di video in streaming Quibi per un ruolo regolare in Die Hart, la comedy d'azione il cui cast include già Kevin Hart e John Travolta.

Scritta da Tripper Clancy e Derek Kolstad ispirandosi alla sequenza di apertura del film del 2016 Kevin Hart: What Now?, Die Hart segue una versione sopra le righe dello stesso Hart realizzare il sogno di una vita quando un famoso regista gli offre il ruolo di protagonista in un importante film d'azione. C'è però un problema: prima deve allenarsi nella più grande scuola per star d'azione del mondo, gestita da un professore lunatico con il volto di Travolta. Spinto ai propri limiti sia da quest'ultimo sia da un'ostinata studentessa rivale (il personaggio interpretato dalla Emmanuel), Kevin deve farsi strada attraverso diverse sequenze d'azione esagerate ed esilaranti e affrontare le proprie paure al fine di raggiungere l'obiettivo.

Un'idea del co-fondatore della DreamWorks Animation ed ex presidente dei Walt Disney Studios Jeffrey Katzenberg, Quibi sarà disponibile negli Stati Uniti dal 6 aprile. La piattaforma si contraddistingue per i suoi contenuti originali di breve durata (ad esempio, serie con episodi di circa 10 minuti), più adatti per i consumatori mobile.