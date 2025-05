Nastri d'Argento Grandi Serie 2025: M - Il figlio del secolo è la Serie dell'Anno, annunciate le cinquine

News Serie TV

Il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani ha reso note le candidature ai Nastri D’Argento Grandi Serie, annunciando anche che la Serie dell’Anno è M - Il figlio del secolo, con Luca Marinelli. La premiazione sarà il 31 maggio a Napoli.

Il 31 maggio la città di Napoli accoglierà, e non per la prima volta, la cerimonia di consegna dei Nastri D'Argento Grandi Serie, che sono i premi assegnati dal Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani alle migliori serie tv italiane dell'anno. Oggi sono state annunciate le candidature, insieme alla notizia che M - Il figlio del secolo è la Serie dell'Anno 2025. Come sempre le cinquine finaliste sono Miglior Serie Commedia, Miglior Serie Crime, Miglior Serie Drama, Miglior Serie Dramedy, Miglior Film Tv, Miglior Attrice Protagonista, Miglior Attore Protagonista, Miglior Attrice Non Protagonista, Miglior Attore Non Protagonista. Quest'anno, infine, riceveranno un riconoscimento le Icone dell'Anno, che sono Luca Marinelli, Kim Rossi Stuart, Alba Rohrwacher, Monica Guerritore, Vittoria Schisano. I Nastri d’Argento Grandi Serie sono un progetto speciale dei Nastri d’Argento in collaborazione con Film Commission Regione Campania.

Nastri d'Argento Grandi Serie: i candidati

Ecco l'elenco dei candidati ai Nastri d'Argento Grandi Serie 2025:

Serie dell'anno

M - Il figlio del secolo

Icone dell'anno

Luca Marinelli ( M - Il figlio del secolo )

Kim Rossi Stuart ( Il Gattopardo )

Alba Rohrwacher ( L'Amica geniale - Storia della bambina perduta )

Monica Guerritore ( Inganno )

Vittoria Schisano (La vita che vorrei)

Miglior Serie Commedia

Migliore Serie Crime

Miglior Serie Drama

Miglior Serie Dramedy

Miglior Film Tv

Attrice protagonista

Tecla Insolia ( L'arte della gioia )

Irene Maiorino ( L'amica geniale - Storia della bambina perduta )

Benedetta Porcaroli ( Il Gattopardo )

Lunetta Savino ( Libera )

Vanessa Scalera (Avetrana - Qui non è Hollywood)

Attore protagonista

Luigi Lo Cascio ( The bad guy - Seconda stagione )

Fabrizio Gifuni ( L'amica geniale - Storia della bambina perduta )

Leonardo Maltese ( Leopardi - Il poeta dell'infinito )

Eduardo Scarpetta ( Storia della mia famiglia )

Filippo Timi (Dostoevskij)

Attrice non protagonista

Valeria Bruni Tedesch i - Jasmine Trinca ( L'arte della gioia )

Selene Caramazza ( The bad guy - Seconda stagione )

Carlotta Gamba ( Dostoevskij )

Maria Paiato ( Vita da Carlo - Terza stagione )

Anna Rita Vitolo (L'amica geniale - Storia della bambina perduta)

Attore non protagonista