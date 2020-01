Narcos: Messico 2, un nuovo teaser trailer in attesa della seconda stagione

News Serie TV

I nuovi episodi della serie tv saranno disponibili in streaming su Netflix dal 13 febbraio.

"Il tradimento è un duro lavoro. Finisce per consumarti. Nessuno resta in cima per sempre. E nessuno è intoccabile". Con queste parole, pronunciate dall'agente della DEA Walt Breslin, Netflix mostra un Miguel Ángel Félix Gallardo pensieroso e forse anche preoccupato nel nuovo teaser trailer della stagione 2 di Narcos: Messico, disponibile in streaming dal 13 febbraio.

Di nuovo al comando del Cartello di Guadalajara dopo gli eventi del ciclo precedente che hanno portato alla tragica fine di Enrique 'Kiki' Camarena, Félix (Diego Luna) vede le cose andare finalmente nel giusto verso. Ma non è sempre oro tutto quello che luccica. In un ambiente spietato come quello dei cartelli nessuno è intoccabile e, a meno che Young Chapo non stia nascondendo qualcosa, l'organizzazione rischia di piegarsi sotto il suo stesso oscuro peso, mentre i cambiamenti sociali e politici in Messico spingono un governo disperato alla corruzione più sfacciata e lo sforzo degli americani per vendicare l'esecuzione di Camerana li allontana da ogni speranza di giustizia, aumentando la violenza.