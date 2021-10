Mythic Quest rinnovata per una terza e quarta stagione: Il video-annuncio di Rob McElhenney

News Serie TV

La comedy sul posto di lavoro è disponibile in streaming su Apple TV+.

Mythic Quest ha sbloccato un nuovo livello. Anzi due. Il servizio di video in streaming Apple TV+ ha rinnovato la comedy sul posto di lavoro co-ideata e interpretata da Rob McElhenney per una terza e quarta stagione. L'annuncio è stato fatto con un video condiviso sui social, nel quale McElhenney ha dato per primo la notizia alla guest star Anthony Hopkins, alla quale si è aggiunto subito dopo Jason Sudeikis (Ted Lasso), durante una chiamata su FaceTime.

BREAKING: Big announcement from Sir Anthony Hopkins and Jason Sudeikis (and Ron something) #MythicQuest is returning for Seasons 3 & 4 pic.twitter.com/OugCaIWwjv — Apple TV (@AppleTV) October 21, 2021

"Proprio come i critici e il pubblico di tutto il mondo, ci siamo innamorati della scrittura tagliente di Rob e del suo team e dei personaggi riconoscibili e dal cuore grande che compongono il mondo di Mythic Quest", ha dichiarato il responsabile della programmazione di Apple TV+ Matt Cherniss in un comunicato. "Non vediamo l'ora che gli spettatori vedano cosa c'è in serbo nelle prossime stagioni di questa brillante commedia sul posto di lavoro".

Creata con Charlie Day e Megan Ganz, con i quali McElhenney aveva già lavorato in C'è sempre il sole a Philadelphia, Mythic Quest segue il team dietro il più grande gioco di ruolo online di tutti i tempi. Oltre a McElhenney, nella serie recitano il premio Oscar F. Murray Abraham (Amadeus), Danny Pudi (Community), Imani Hakim (Tutti odiano Chris), Charlotte Nicdao, Ashly Burch, Jessie Ennis (Better Call Saul) e David Hornsby (Good Girls).