Mr. Iglesias torna su Netflix: Il trailer ufficiale della stagione 2

I nuovi episodi della sitcom con Gabriel Iglesias in streaming dal 17 giugno.

Si torna in classe, almeno in tv. Netflix ha diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione di Mr. Iglesias, la riuscita sitcom con la star della commedia Gabriel Iglesias nei panni di un insegnante alle cui lezioni non ci si annoia mai.

Disponibile in streaming dal 17 giugno, il nuovo ciclo di episodi vedrà l'insegnante più fico della Woodrow Wilson High School trovare l'amore proprio tra le aule della sua alma mater. Infatti, mentre il Sig. Iglesias "lavora duramente ogni giorno per dimostrare ai propri studenti quanto siano degni del meglio di questo mondo", scopre che "anche lui e la sua dedizione nei loro confronti lo meritano a loro volta", come spiegato da Iglesias a Entertainment Weekly. E quel meglio include Jackie Ontiveros, il consigliere di orientamento interpretato da Elora Casados. Un'intesa quella tra i due per la quale, pare, l'insegnante dovrà molo alla preside Paula Madison (Sherri Shepherd).

"La seconda stagione avrà una sacco di guest star fantastiche", ha aggiunto Iglesias. "Ad esempio, avremo lo straordinario Jo Koy in tutto il suo splendore! È stato molto divertente interagire con lui e vedere cosa poteva portare alla serie. Cominciamo anche a immergerci in tutte le future relazioni dello show, dai ragazzi fino agli adulti".