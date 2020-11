Mr. Iglesias 2: Il trailer dei nuovi episodi in arrivo su Netflix

News Serie TV

La comedy torna in streaming con la seconda parte della stagione 2 il prossimo 8 dicembre.

Studiare la storia non è mai stato così divertente. Netflix ha diffuso il trailer ufficiale dei nuovi episodi di Mr. Iglesias, la sitcom che vede Gabriel Iglesias nei panni di un insegnante dai metodi poco convenzionali. Dopo l'uscita della prima parte della seconda stagione lo scorso giugno, la serie torna in streaming con la seconda parte, composta da 6 nuovi episodi, il prossimo 8 dicembre.

Mr. Iglesias: Le anticipazioni dei nuovi episodi

Nei nuovi episodi vedremo il simpatico insegnante alle prese con la nuova relazione intrapresa con il nuovo consigliere di orientamento scolastico Jackie (Elora Casados), che sarà impossibile tenere lontana da occhi indiscreti. Gli studenti della Woodrow Wilson High School, inoltre, festeggeranno al ballo natalizio dove però non perderà occasione di mettersi in mostra la frizzantissima preside Paula Madison (Sherri Shepherd). Come sempre, inoltre, il prof Iglesias lavorerà sodo per dare fiducia ai propri studenti e spingeri a lasciare il segno nel mondo.