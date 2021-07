Mr. Corman: Joseph Gordon-Levitt insegnante frustrato nel trailer ufficiale della comedy di Apple TV+

News Serie TV

La serie originale, creata e interpretata dall'attore di 500 giorni insieme, debutterà in streaming il 6 agosto.

Joseph Gordon-Levitt torna al suo primo amore, la televisione, con Mr. Corman, una nuova serie da lui creata, diretta e interpretata. Apple TV+ ha rilasciato il trailer ufficiale della comedy e ne ha svelato la data di uscita, il 6 agosto (quando saranno disponibili i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio a settimana, ogni venerdì).

La trama di Mr. Corman

Descritta da Apple come "tristemente divertente, stranamente bella e profondamente toccante", Mr. Corman segue Gordon-Levitt (visto al cinema in 500 giorni insieme, Inception e Don Jon solo per citare alcuni titoli) nei panni di Josh Corman, un artista nell’animo, ma non di professione. Il suo sogno di sfondare nella musica non è andato a buon fine e insegna in una quinta elementare di una scuola pubblica nella San Fernando Valley. La sua ex fidanzata Megan lo ha lasciato, sostituita dal suo migliore amico Victor, che si è trasferito a casa sua. Nonostante sia consapevole di avere ancora molto per cui essere grato alla vita, Josh si ritrova a combattere ansia, frustrazione, solitudine e il sospetto di essere un perdente. Questo dramedy parla alla generazione dei trentenni di oggi: ricchi di buone intenzioni, impoveriti dai prestiti studenteschi e desiderosi di diventare veri adulti, prima di ritrovarsi anziani.

Il cast

Il cast comprende anche Arturo Castro, Debra Winger, Bobby Hall aka Logic, Alexander Jo, Juno Temple, Jamie Chung, Shannon Woodward e Hector Hernandez. Joseph Gordon-Levitt - la cui carriera ha preso il volo proprio sul piccolo schermo grazie a serie come Dark Shadows e Una famiglia del terzo tipo - è creatore, regista e produttore insieme a Bruce Eric Kaplan, Ravi Nandan e Inman Young. Pamela Harvey-White è produttrice.