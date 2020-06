MotherFatherSon: Richard Gere su Sky Atlantic per la prima volta protagonista in una Serie TV

News Serie TV

L'avvincente family drama debutta lunedì 8 giugno anche in streaming su NOW TV.

Ogni famiglia ha i suoi segreti. Ma la famiglia Finch nasconde informazioni che possono distruggere una nazione. Debutta lunedì 8 giugno su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV MotherFatherSon, intenso family drama che segna il grande ritorno in TV - per la prima volta da protagonista - della leggenda di Hollywood Richard Gere. Nella serie l'attore di Pretty Woman e Ufficiale gentiluomo interpreta Max Finch, il ricchissimo magnate proprietario di un impero dell'informazione. Accanto a lui troviamo anche Billy Howle (Chesil Beach – Il segreto di una notte) nei panni del figlio Caden e Helen McCrory (Peaky Blinders, Harry Potter), nel ruolo di Kathryn Villiers, ex-moglie di Max e madre di Caden.

MotherFatherSon: La trama

MotherFatherSon è una storia di potere, ambizione, politica e corruzione ma anche la storia di una famiglia, di una madre, un padre e un figlio, che non sanno più stare insieme ma che saranno costretti a imparare a farlo. Creata da Tom Rob Smith (American Crime Story: L’assassinio di Gianni Versace) e targata BBC Studios, la serie è lo struggente racconto in otto episodi di una famiglia con problemi relazionali, messa di fronte a una terribile prova. Max Finch è un perfetto esempio di self-made man che, in virtù del proprio potere e lavoro, è in grado di influenzare le elezioni e plasmare la discussione politica. Max è in procinto di lasciare il suo impero al figlio Caden, già a capo del National Reporter, uno degli asset principali dell’impero dei Finch. Il peso di un’eredità così pesante e le enormi aspettative del padre, faranno però sprofondare Caden in un vortice di rabbia e risentimento che avrà ripercussioni drammatiche sulla famiglia e sulla stabilità dell'immenso impero mediatico del padre. L'ex moglie, che era stata costretta a lasciarsi dietro il figlio quando venne cacciata di casa a seguito della richiesta di divorzio da parte di Max, si riavvicinerà alla famiglia. Una inattesa sottotrama crime, inoltre, conferisce alla storia tinte noir.

Il resto del cast

Il resto del cast include Pippa Bennett-Warner (Gangs of London) nel ruolo di una consulente di Max, Lauren Elgood; Sinéad Cusack (Io ballo da sola) nel ruolo della giornalista Maggie Barns; Danny Sapani (Penny Dreadful) che interpreta Jahan Zakari, il primo Premier musulmano del Regno Unito. E ancora, Paul Ready (Motherland) nel ruolo di un giornalista del National Reporter, Joseph Mawle (The Hallow) che interpreta Scott Ruskin, un uomo vicino a Kathryn, e Sarah Lancashire (Happy Valley) nei panni di Angela Howard.

L'appuntamento è per lunedì 8 giugno alle 21:15 su Sky Atlantic, in streaming su NOW TV e poi, come di consueto, anche on demand.