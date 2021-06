Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso!, il trailer lungo della serie animata su Disney+

News Serie TV

Un nuovo trailer originale ci mostra altre immagini di Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso!, ritorno dei popolari personaggi Pixar in streaming su Disney+ dal 2 luglio.

È arrivato un nuovo trailer di Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso!, un piccolo evento per gli appassionati dei personaggi Pixar, al loro ritorno su Disney+ dal 2 luglio, in una serie animata creata dal veterano della disney televisiva, Bobs Gannaway, appositamente per la piattaforma di streaming. Per chi avesse realizzato solo ora l'esistenza di questo progetto, ricordiamo che gli episodi riproporranno Mike e Sully questa volta come neogestori della Monsters & Co., subito dopo la realizzazione del film originale, quando si capiva che le risate funzionavano più degli spaventi per la produzione di energia. Protagonista degli episodi è però il giovane mostro Tylor, che si era preparato anni per diventare un grande spaventatore, solo per realizzare adesso di doversi reinventare, insieme ad altri nuovi personaggi, gli sgangherati colleghi del MIFT, Monsters Inc. Facilities Team!

Da queste immagini sembra chiaro che la vivacità del marchio sarà garantita, così come sembra garantita una solida qualità tecnica, un passaggio non scontato considerando che la Pixar in questo caso sta solo supervisionando il progetto, portato avanti dalla divisione tv della Disney.