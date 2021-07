Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso! da oggi su Disney+: ne parlano i protagonisti

News Serie TV

Il mondo di Monsters & Co torna in Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso!, una serie animata esclusiva streaming di Disney+: ne abbiamo parlato con l'autore Bobs Gannaway e alcuni doppiatori originali, tra cui Billy Crystal e Henry Winkler.

Oggi parte su Disney+ in streaming Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso!, una nuova serie animata targata Disney, basata sul mondo creato dalla Pixar per i film Monsters & Co. (2001) e Monsters University (2013): si torna quindi, grazie alla supervisione del veterano autore televisivo Bobs Gannaway, nel mondo dei mostri, precisamente nel giorno successivo agli eventi narrati nel primo seminale film di Pete Docter. Con il capo corrotto mandato via, spetta a Mike e Sully (ancora doppiati in originale da Billy Crystal e John Goodman) prendere le redini della Monsters & Co., cercando di capire come riconvertirla alla produzione di risate invece che di spaventi. Un cambiamento così rapido che prende in contropiede il protagonista di questo cartoon seriale: il neospaventatore Tylor Tuskmon (voce originale di Ben Feldman), appena arrivato in azienda fresco di studi, pronto a terrorizzare bambini. ma subito spaesato dalla richiesta di dover invece farli ridere a crepapelle. Viene parcheggiato presso la divisione manutenzione, controllata dal bizzarro capodivisione Fritz (voce di Henry "Fonzie" Winkler!), dove militano stralunati e un po' reietti personaggi, tra cui l'invasata vulcanica Val Little (voce di Mindy Walking).

In conferenza stampa abbiamo discusso con gli autori e le voci originali cosa significhi tornare nel mondo di Monsters & Co o entrarci per la prima volta....





Monsters & Co. La serie - Lavori in corso!, cosa significa ripartire

Bobs Gannaway ci spiega che Lavori in corso!, pur agganciandosi direttamente alla storia di Monsters & Co., non è da considerarsi un sequel del capolavoro del 2001: "Per il 20° anniversario del film originale, cercavo un ritorno a casa: ritrovi vecchi amici, per poi scoprire però luoghi nuovi. La serie comincia appena un giorno dopo la conversione dell'azienda alla produzione di risate: il cambiamento è sinonimo di grande storie, e al di là di tutto, dopo il periodo cupo che abbiamo vissuto, abbiamo bisogno di commedia e risate!"

Mindy Walking ha usato il copione degli episodi per sognare un mondo diverso proprio durante la quarantena. L'universo di Monsters & Co. è il trionfo della fantasia, è "un bel mondo in cui fuggire, andare in vacanza. Poi avevo adorato Inside Out, ho accettato la serie senza nemmeno leggere il copione!" Ben Feldman, voce del protagonista Tylor, si è subito immedesimato: "Il personaggio è confuso quanto me, al cospetto di colleghi che ammiro, avevo paura." L'aspetto di Tylor non ha nulla a che vedere con la sua voce agitata e non grottesca, ma il contrasto è stato voluto da Gannaway: "Una voce spaventosa in un mostro spaventoso non è interessante".

Dal momento che la storia prende il via dopo l'originale Monsters & Co., rivedremo forse la mitica bambina Boo? No, Bobs Gannaway non ha mai preso in considerazione l'idea e ci spiega perché: "Pete Docter voleva che fosse lasciata al pubblico l'interpretazione sul destino di Boo, su quale aspetto avrebbe avuto crescendo." Non sono previste sortite estese nel mondo degli umani: "L'unica interazione che i mostri hanno con gli esseri umani è attraverso le stanze dei bambini: quello è l'unico mondo degli esseri umani che conoscano".





Fonzie entra in Monsters & Co., prende consigli da Billy Crystal e John Goodman

Due attori veterani tornano sui loro personaggi storici: Billy Crystal e John Goodman doppiano ancora Mike e Sully ("Ma Mike non l'ho mai perso, l'ho sempre avuto dentro di me", riflette Crystal). C'è però una new entry e si tratta di un altro veterano della tv americana: Henry Winkler, meglio noto come il mitico Fonzie di Happy Days, si è divertito molto a dare voce e personalità al vagamente elefantiaco Fritz: "Come dico sempre, se non è sulla pagina, non è sullo schermo. Leggendo il copione già capisci che il personaggio è divertentissimo, mi piace il suo aspetto. A dir il vero ho accettato già solo perché me l'hanno chiesto! Quando registri tutto è possibile, apprezzo di poter partire per la tangente, mi hanno anche fatto improvvisare delle canzoni!"

Quando Billy Crystal parla, s'intuisce che i confini tra lui e Mike siano quasi del tutto inesistenti, al punto che raccoglie volentieri la bandiera dello show da John Goodman, molto più restìo a parlare: "Io Mike Wazowski all'epoca accettai di farlo per i miei nipoti, era l'unica cosa mia che potessero vedere a quell'età: poi l'ho dovuto fare tipo per sei-otto mesi di seguito solo per loro. Nella serie Mike è al top: organizza lezioni di comicità, ma è uno che non riesce a fare ridere. Lui e Sully sono come Stanlio & Ollio, due menti che non riescono a partorire un'idea unica!"

Lezioni di comicità... un'idea che affascina Henry Winkler: "Se potessi seguirle, approfondirei lo humor fisico, lo slapstick." In ogni caso, se avevate bisogno di questa rassicurazione, "Fonzie sarebbe un grande fan di questa serie!".

Nuove puntate saranno caricate su Disney+ ogni mercoledì.