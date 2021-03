Monsters & Co., ecco i protagonisti della serie animata su Disney+

News Serie TV

Osserviamo quali sono i protagonisti di Monsters & Co. La serie - Lavori in corso!, da luglio in streaming su Disney+, realizzata dalla Disney Television Animation.

Possiamo mostrarvi le immagini dei protagonisti di Monsters & Co La serie - Lavori in corso!, nuova serie animata in partenza il 2 luglio in esclusiva streaming su Disney+, realizzata dalla Disney Television Animation basandosi sulla saga cinematografica Pixar.

La storia s'incentra sul giovane mostro Tylor Tuskmon (il primo da sinistra), appena laureato alla Monsters University e impaziente di iniziare a spaventare alla Monsters & Co.: con sua sorpresa scopre però che l'azienda si è riconvertita a far ridere i bambini (dopo quanto si era scoperto nell'originale Monsters & Co di Pete Docter), quindi gli toccherà capire come diventare un "Jokester", un battutaro e buffone doc. Per ora è stato temporaneamente riassegnato al MIFT, il Monsters Inc Facilities Team, insieme a sgangherati meccanici, tra cui Val, Alanna, il capo Fritz (doppiato in originale da Henry "Fonzie" Winkler!) e l'idraulico Duncan. Tra i protagonisti della serie ci saranno anche Mike e Sully, in originale ridoppiati dai titolari Billy Crystal e John Goodman, nonché altri storici personaggi degli amatissimi film.

Anche se la serie non è sviluppata direttamente dalla Pixar, è gestita alla Disney Television Animation da Bobs Gannaway, veterano disneyano delle serie tv, coautore dei Planes e regista di Trilli e il segreto delle ali (2012), oltre che membro dello smantellato studio satellite DisneyToon (1990-2018). Tra i registi c'è Stephen Anderson, che firmò il sottovaluto classico Disney I Robinson - Una famiglia spaziale (2007).