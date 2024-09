Monsters: Charlie Hunnam sarà il serial killer Ed Gein nella stagione 3

News Serie TV

Seguirà il ciclo inaugurale su Jeffrey Dahmer e l'imminente seconda stagione sui fratelli Lyle ed Erik Menendez.

A pochi giorni dal debutto di Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez, il 19 settembre, Netflix annuncia che la star di Sons of Anarchy Charlie Hunnam reciterà nella terza stagione dell'acclamata serie antologica di Ryan Murphy e Ian Brennan nei panni di Ed Gein, il serial killer del Wisconsin che si sospetta abbia ucciso brutalmente sette persone, tra cui il fratello.

Mostro: La storia di Ed Gein

Mentre i dettagli della terza stagione di Monsters per il momento scarseggiano (non è chiaro ad esempio chi la scriverà), di Ed Gein sappiamo che è stato un criminale statunitense associato alla scomparsa di due donne e sospettato di ulteriori delitti. Dopo la morte del fratello nel maggio del 1944, verificatasi in circostanze misteriose, sei persone scomparvero da La Crosse, città natale di Gein, e da Plainfield tra il 1947 e il 1957. Commise atti di mutilazione e necrofilia sulle vittime. Era anche solito violare bare e costruire pezzi d'arredo con parti dei corpi. Arrestato nel novembre del 1957, Gein fu rinchiuso in un ospedale psichiatrico per infermità mentale.

La storia di Ed Gein e i suoi crimini hanno ispirato film di culto come Psyco, Non aprite quella porta e Il silenzio degli innocenti. Lo stesso Murphy si è ispirato a lui per la creazione del personaggio di Bloody Face nella seconda stagione dell'altra sua serie antologica American Horror Story. La terza stagione di Monsters seguirà il fortunato ciclo inaugurale incentrato sul serial killer Jeffrey Dahmer, anche conosciuto come il cannibale di Milwaukee o il mostro di Milwaukee, e l'imminente secondo ciclo di episodi incentrato sui fratelli Lyle ed Erik Menéndez, condannati all'ergastolo per gli omicidi dei genitori José e Mary Louise 'Kitty' Menendez.