Monster: The Jeffrey Dahmer Story, ecco Evan Peters nel primo trailer della miniserie di Ryan Murphy!

Il fedelissimo di Ryan Murphy Evan Peters interpreta il serial killer cannibale nella miniserie Monster: The Jeffrey Dahmer Story, di cui è appena uscito il trailer.

È finalmente arrivato il primo trailer di Monster: The Jeffrey Dahmer Story, l'attesa miniserie di Ryan Murphy con Evan Peters nel ruolo del serial killer cannibale, che sbarcherà su Netflix - a sorpresa - tra pochissimi giorni, il 21 settembre. Creata da Murphy insieme a Ian Brennen, la storia racconta le atroci gesta del mostro di Milwaukee (17 le sue vittime, tutti uomini, smembrate, in parte consumate e conservate nel suo appartamento), ucciso in carcere da un detenuto nel 1994.

Jeffrey Dahmer al cinema e in tv

Non è la prima volta che Ryan Murphy mette in scena il personaggio di Jeffrey Dahmer, che ha fatto una fugace comparsa in un episodio di American Horror Story: Hotel, dove era interpretato da Seth Gabel. Nel film autobiografico del 2017 Il mio amico Dahmer, il giovane, eccentrico e inquietante compagno di liceo del protagonista (il fumettista John Blackderf) era interpretato da Ross Lynch. Oltre all'orrore del caso, a fare scalpore fu l'inefficienza della polizia, che riconsegnò perfino a Dahmer una della sue vittime, un ragazzo fuggito dopo esser stato drogato e ferito, dopo aver creduto senza controllare alla spiegazione del serial killer, ovvero che si trattava solo di una lite tra fidanzati. Le gesta di Dahmer hanno anche ispirato il romanzo di Joyce Carol Oates, "Zombie" (l'assassino aveva provato con metodi rudimentali a trasformare le sue vittime in schiavi senza volontà, zombi, appunto).

La miniserie Monster: The Jeffrey Dahmer Story coprirà il periodo dello sviluppo e degli omicidi del protagonista, dagli anni Sessanta all'inizio dei Novanta. Nel cast con Evan Peters ci sono anche Niecy Nash, Penelope Ann Miller, Shaun J. Brown, Colin Ford e Richard Jenkins. Dato il tema, e conoscendo Murphy, non sarà sicuramente una serie per i deboli di stomaco.