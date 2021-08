Modern Love: Su Prime Video la stagione 2 della serie antologica che esplora le diverse forme e significati dell'amore

News Serie TV

Nel cast della seconda stagione Kit Harington, Anna Paquin, Tobias Menzies e Minnie Driver.

Dopo il successo della prima stagione, questo mese la serie antologica Modern Love è tornata su Prime Video con altri otto episodi carichi di romanticismo e traboccanti celebrità. L'ideatore John Carney - autore di film di culto come Once e Sing Street - ha riunito le forze con la piattaforma streaming di Amazon adattando nuovamente in capitoli di mezz'ora ciascuno alcune delle storie più coinvolgenti pubblicate dal New York Times nell'omonima rubrica, esplorando le diverse forme e significati che il concetto di amore può assumere. Se ai vari episodi del ciclo inaugurale avevano preso parte attori del calibro di Anne Hathaway, Tina Fey, Dev Patel, Andrew Scott e Julia Garner, questi nuovi segmenti non deludono le aspettative, coinvolgendo star del piccolo schermo come Kit Harington (Il Trono di Spade), Anna Paquin (True Blood) e Tobias Menzies (The Crown), ma anche Minnie Driver (Good Will Hunting), Jack Reynor (Strange Angel), Garrett Hedlund (Mosaic), Sophie Okonedo (Hotel Rwanda) e Lucy Boynton (The Politician).

Modern Love: Gli episodi della stagione 2

Come in precedenza, Modern Love mette in scena con delicatezza e attenzione alla verosimiglianza dei personaggi storie di tutti i giorni che però posseggono quel pizzico di originalità necessario per renderle uniche. Il primo episodio, Su una strada tortuosa con la cappotta abbassata, vede ad esempio Driver non riuscire a convincersi a liberarsi della sua auto sportiva, per quanto vecchia e scassata essa sia: una storia che racconta quanto i ricordi legati a un oggetto comune possano essere parte fondamentale anche del presente e, perché no?, del futuro di un essere umano. Più romantici in senso classico sono invece i due spezzoni successivi, La Ragazza Notturna incontra un Ragazzo Diurno ed Estranei su un treno (per Dublino). il primo vede concretizzarsi una relazione importante tra Zoe Chao (Love Life) e Gbenga Akinnagbe (The Deuce), i quali devono affrontare alcune avversità dovute alla differenza di orari con cui vivono le loro rispettive esistenze. L'altro, invece, mette in scena il colpo di fulmine che scoppia su un treno tra Harington e Boynton, i quali decidono di darsi appuntamento sullo stesso binario per il ritorno proprio mentre scoppia la pandemia di Covid-19...

Allo stesso modo, gli episodi successivi raccontano la complessa e spesso sottile differenza tra il sentimento amoroso e l'amicizia più forte (Un progetto di vita a due, seguito da uno solo), la confusione sessuale di una pre-adolescente che si trova attratta da una compagna di scuola più matura ("Sono...? Forse questo test me lo dirà"), le decisioni che devono prendere un uomo e una donna abbandonati dai rispettivi sposi che hanno iniziato una relazione clandestina (Nella sala d'attesa dei coniugi separati) e l'incontro casuale di due uomini i quali nel giro di pochi secondi rivivono la loro storia, breve ma intensa ("Come mi ricordi?"). L'episodio forse più toccante della stagione 2 di Modern Love è però l'ultimo, che vede notevoli protagonisti Okonedo e Menzies, coppia divorziata da anni che riscopre il sentimento amoroso una volta che la saggezza e una conquistata maturità li ha resi persone differenti. Insieme potranno allora affrontare anche le avversità più drammatiche.

Storie di tutti i giorni, personaggi comuni con sentimenti e problemi con cui possiamo facilmente identificarci e una gentilezza nell'esposizione che porta alla superficie il romanticismo (talvolta malinconico) di ogni episodio: questa la formula che ha consentito a Modern Love di diventare una delle serie antologiche maggiormente apprezzate del momento. E i nuovi capitoli confermano che John Carney sa toccare le corde del pubblico come pochi altri autori contemporanei.