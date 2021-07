Modern Love: L'amore infrange ogni regola nel trailer ufficiale della seconda stagione

News Serie TV

La serie antologica di Prime Video torna con i nuovi episodi in streaming il 13 agosto.

Una vecchia fiamma si riaccende. Un test: amici o innamorati. Una ragazza nottambula e il suo ragazzo mattiniero. Una storia d’amore con l’ex di un ex. Una storia di una notte. Un amore nato su un treno. Sono solo alcune delle storie che vedremo nella seconda stagione di Modern Love, la serie antologica di Prime Video ispirata alla rubrica del cuore del New York Times. Il trailer ufficiale, appena diffuso dal servizio di video in streaming, ci dà un assaggio di ciò che vedremo nei nuovi 8 episodi - in streaming dal 13 agosto - che come quelli del ciclo precedente ospiteranno storie e protagonisti differenti in ogni puntata.



Modern Love 2: La trama e il cast stellare della seconda stagione

La seconda stagione di Modern Love porta sullo schermo una serie di relazioni, legami, tradimenti e rivelazioni. In ogni episodio si mostra l’amore in tutta la sua complessità e bellezza e tutto è ispirato alle storie vere raccontate nell’amata omonima rubrica del quotidiano newyorchese. Il cast - davvero stellare - comprende una trentina di attori in cui spiccano la nominata all'Oscar Minnie Driver (Good Will Hunting), il veterano de Il Trono di Spade Kit Harington, la star di The Politician Lucy Boynton, Sophie Okonedo e Tobias Menzies visti di recente rispettivamente in Ratched e The Crown, la vincitrice del Golden Globe per True Blood Anna Paquin, Gbenga Akinnagbe (The Deuce), Susan Blackwell (Madam Secretary), Tom Burke (Mank), Zoe Chao (Love Life), Maria Dizzia (Orange Is the New Black), Dominique Fishback (Project Power), Kathryn Gallagher (YOU), Garrett Hedlund (Mosaic), Telci Huynh (God Friended Me), Nikki M. James (Proven Innocent), Aparna Nancherla (Corporate), Larry Owens (High Maintenance), Zane Pais (Room 104), Isaac Powell (Dear Evan Hansen), Ben Rappaport (For the People), Milan Ray (Boomerang), la star di Strange Angel Jack Reynor, la vincitrice di due Golden Globe Miranda Richardson (Un incantevole aprile, Delitto di stato), Marquis Rodriguez (When They See Us), James Scully (YOU), Zuzanna Szadkowski (Gossip Girl), Lulu Wilson (Sharp Objects), l'irlandese Don Wycherley, Jeena Yi (Unbreakable Kimmy Schmidt) e Grace Edwards (Schooled).

Alla guida di questo secondo ciclo di episodi - girato ad Albany, Schenectady e Troy nello stato di New York, oltre che a Dublino in Irlanda - c'è sempre lo showrunner John Carney, anche sceneggiatore, regista e produttore esecutivo. Andrew Rannells ha diretto invece un episodio di questa stagione basato su un suo scritto personale pubblicato sulla rubrica.