Mike Colter nel cast di Cupertino, legal drama degli ideatori di The Good Wife

Cupertino, potenziale serie ambientata nella Silicon Valley e creata da Robert e Michelle King, è ancora in sviluppo per CBS: cosa sappiamo sul ruolo affidato a Mike Colter.

Mike Colter ritrova i creatori di Evil, Robert e Michelle King, per un nuovo progetto televisivo in sviluppo a CBS: Cupertino, un legal drama ambientato nel cuore della Silicon Valley. La rete ha ordinato le sceneggiature di 12 episodi lo scorso maggio e Colter è il primo nome del cast trapelato.

Cupertino: Il ruolo di Mike Colter

Colter, noto al grande pubblico per i ruoli in Evil, Luke Cage e Jessica Jones, interpreterà un avvocato licenziato da una start-up tecnologica intenzionata a sottrargli le stock option. Determinato a non farsi mettere da parte, il suo personaggio si allea con un altro legale appena cacciato per rappresentare coloro che, come loro, sono stati sfruttati dai giganti della tecnologia. Quella che ne nasce è una battaglia giudiziaria ad alto rischio contro le forze che controllano il mondo hi-tech.

La trama della nuova serie di Robert e Michelle King

Il progetto si intitola Cupertino proprio come la cittadina californiana sede del quartier generale di Apple, e si preannuncia come una moderna epopea legale in stile "Davide contro Golia", ambientata nella San Francisco Bay Area. Attualmente CBS ha ordinato la sceneggiatura di 12 episodi e la stanza degli sceneggiatori si aprirà in autunno. La serie serie potrebbe debuttare nella stagione televisiva 2026-27. Amy Reisenbach, presidente di CBS Entertainment, ha commentato così la scelta di sviluppare Cupertino: "Quando abbiamo letto la sceneggiatura di questa serie legale ambientata nella Silicon Valley, abbiamo subito deciso di portare avanti lo show come parte della nostra strategia di sviluppo annuale. È così preveggente, così nello stile dei King nel modo in cui è scritta. Non vediamo l'ora di immergerci presto in questo progetto".

Robert e Michelle King, già acclamati per The Good Wife e The Good Fight, sono al lavoro sulla sceneggiatura dell'episodio pilota e saranno anche produttori esecutivi, affiancati da Liz Glotzer. Colter ha già collaborato con i King in passato, interpretando Lemond Bishop, il potente signore della droga di Chicago, proprio nelle loro precedenti serie legali.