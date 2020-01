Miguel Bosé lavora a una Serie TV sulla sua vita

News Serie TV

L'artista italo-spagnolo sta scrivendo anche un'autobiografia che sarà complementare al progetto TV.

La vita e la carriera di Miguel Bosé saranno il soggetto di una nuova Serie TV. Lo ha detto lo stesso attore e cantante a Variety rivelando che Shine Iberia, Elefantec Global e Legacy Rock Entertainment hanno acquisito i diritti della storia e stanno sviluppando una serie drammatica insieme alla spagnola Movistar Plus.

La trama della serie sulla vita di Miguel Bosé

La serie, concepita già come un drama di tre stagioni di otto episodi ciascuna, racconterà l'infanzia, l'adolescenza e i periodo di maggior successio dell'artista concentrandosi anche su particolari fin ora mai rivelati e sulle persone più importanti della sua vita, prima di tutte la madre Lucia Bosè. Il filo conduttore del progetto sarà la ricerca della felicità, partendo dalla riconciliazione con il proprio passato. "Ho sempre tenuto la mia vita personale completamente privata. Ma in questa serie conoscerete anche la mia infanzia, che è stata molto tormentata, solitaria ed ermetica", ha anticipato Miguel Bosé. Nella serie verranno raccontati anche episodi privati della vita dell'artista che ha vissuto per lunghi periodi a New York, in Francia, in Italia, in Spagna e in Messico, "pezzi di vita personale che nessuno conosce perché non ne ho mai parlato", ha detto il cantante.

A capo del progetto ci sarà Macarena Rey di Shine Iberia, la casa di produzione dietro alla versione spagnola di MasterChef, e lo stesso Bosé collaborerà alla sceneggiatura. L'artista, vincitore di un Latin Grammy nel 2002 e anche attore per Pedro Almodóvar, sta scrivendo anche un'autobiografia che andrà di pari passo con la Serie TV. "Miguel Bosé è un'icona per il pubblico di lingua spagnola di tutto il mondo. Parlare di lui significa ripercorrere gli ultimi decenni della storia della musica spagnola. Siamo sicuri che questa serie sarà un grande evento televisivo", ha commentato Rey.

