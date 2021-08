Midnight Mass: Data e primo trailer della nuova serie horror dell’ideatore di Hill House

News Serie TV

Dopo il successo di The Haunting, Mike Flanagan torna su Netflix con una storia ambientata su un'isola remota.

Sebbene non ci sarà una terza stagione di The Haunting, almeno non nell'immediato, la collaborazione tra il suo ideatore, Mike Flanagan, e Netflix, che ha già proposto con grande successo di pubblico Hill House e Bly Manor, continua nella nuova miniserie horror Midnight Mass, della quale il servizio di video in streaming ha diffuso il primo trailer e annunciato la data di debutto, ovvero il 24 settembre.

La trama e il cast di Midnight Mass

Creata e diretta da Flanagan, affiancato alla produzione esecutiva dal collega di The Haunting Trevor Macy, Midnight Mass racconta in sette episodi la storia di una piccola comunità che vive su un'altrettanto piccola e remota isola, Crockett Island. Persone le cui divisioni sono amplificate dal ritorno di un giovane caduto in disgrazia (Zach Gilford, Friday Night Lights) e dall'arrivo di un sacerdote tanto carismatico quanto misterioso (Hamish Linklater, Legion). Quando eventi strani e apparentemente miracolosi iniziano ad accadere, la comunità di Crockett Island è travolta da un rinnovato fervore religioso. Ma non passa molto prima che ci si chieda quale sia il loro prezzo.

Nella miniserie recitano anche diversi attori delle precedenti produzioni di Flanagan, inclusi Rahul Kohli, Robert Longstreet, Kate Siegel e Henry Thomas, tutti visti in The Haunting, oltre a Michael Trucco (Battlestar Galactica) e Kristin Lehman (The Killing). "Midnight Mass è il mio progetto preferito finora", ha dichiarato Flanagan in una lettera. "Come ex chierichetto, in procinto di festeggiare tre anni di sobrietà, non è difficile accorgersi cosa lo renda così personale. Le idee alla base di questa serie mi spaventano nel profondo. C'è dell'oscurità a Crockett Island. In parte è sovrannaturale, ma la più spaventosa è insita nella natura umana. L'oscurità che anima questa storia non è difficile da riconoscere nel nostro mondo, sfortunatamente. Ma questa serie ha a che fare anche con qualcos'altro... la fede stessa. Uno dei grandi misteri della natura umana. Come nell'oscurità, nel peggio di essa, in assenza di luce - e speranza - cantiamo. Spero che vi divertirete con la nostra canzone".