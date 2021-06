Mickey Rourke sarà il cattivo nella serie tv MacGruber

News Serie TV

Al cast della comedy di Peacock si sono uniti anche Sam Elliott e Laurence Fishburne.

Mickey Rourke ha scelto una serie tv per il suo prossimo progetto. Il nominato all'Oscar per The Wrestler reciterà nei panni del cattivo in MacGruber, prossima comedy del servizio streaming Peacock basata sul personaggio omonimo - una parodia di MacGyver - interpretato al Saturday Night Live e al cinema da Will Forte.

MacGruber: La trama e tutte le nuove aggiunte al cast

Scritta e interpretata dallo stesso Forte, MacGruber racconta il ritorno in libertà dell'eroe definitivo e super patriota d'America dopo essere rimasto al fresco per oltre un decennio. Ora la sua nuova missione è sconfiggere un misterioso villain del suo passato, il comandante di brigata Enos Queeth. Con il mondo intero in pericolo, MacGruber deve correre contro il tempo per fermare le forze del male, scoprendo che quello stesso male potrebbe essere in agguato nei modi più inaspettati.

Rourke interpreterà Queeth. Da tempo creduto morto, lui riemerge per portare a termine un atroce complotto: distruggere il mondo e, nel mentre, compiere la sua vendetta contro MacGruber. Al cast si sono uniti anche Sam Elliott (The Ranch) con il ruolo di Perry, il padre del protagonista, della guida saggia guida avrà bisogno se spera di avere successo, questo nonostante si siano allontanati nel corso degli anni, e Laurence Fishburne (Black-ish) del generale Barrett Fasoose, un militare pluridecorato che gode del rispetto dell'intero esercito americano e che è sposato con l'ex moglie di MacGruber.