Michelle Pfeiffer sarà Betty Ford in The First Lady di Showtime

News Serie TV

L'attrice interpreterà la moglie dell'ex presidente Gerald Ford nella serie antologica che racconterà le vite nascoste delle First Ladies d'America.

La serie antologica che esplorerà la vita pubblica e quella privata delle mogli dei presidenti degli Stati Uniti ha trovato la sua seconda First Lady. Michelle Pfeiffer è stata scelta per il ruolo di Betty Ford, consorte del 38° presidente Gerald Ford, in The First Lady - precedentemente nota come First Ladies - in sviluppo a Showtime. L'attrice raggiunge Viola Davis, già scelta per interpretare Michelle Obama, mentre non è stata ancora trovata l'attrice che dovrà vestire i panni della terza First Lady su cui si concentrerà la prima stagione della serie, Eleanor Roosvelt.

The First Lady: Di cosa parlerà la serie tv

Creata da Aaron Cooley, che scriverà anche diversi episodi della serie, e ordinata ufficialmente ormai quasi un anno fa, The First Lady coinvolge ora anche Susanne Bier (che ha diretto anche la recente e acclamata miniserie The Undoing) come regista e produttore esecutiva. La prima stagione si concentrerà sulla sfera pubblica e su quella personale delle signore Obama, Ford e Roosvelt svelando il loro impatto sulla politica. Si tratta di eroine carismatiche e talvolta complicate che, dall'ala est della Casa Bianca, hanno spesso preso decisioni importanti capaci anche di influenzare le decisioni dei rispettivi mariti. Betty Ford, First Lady dal 1974 al 1977, è stata una delle consorti presidenziali più attive politicamente, commentando spesso le questioni politiche più scottanti dell'epoca; rendendo pubblica la sua battaglia contro l'alcolismo e l'abuso di sostanze, contribuì ad accrescere la consapevolezza sul problema delle dipendenze.

Il commento di Showtime

"Michelle Pfeiffer e Susanne Bier si sono unite alla brillante e incomparabile Viola Davis per portare le straordinarie storie di queste donne in un racconto avvincente e atteso da tempo", ha detto tramite un comunicato Amy Israel, vicepresidente esecutiva degli sceneggiati di Showtime. "Michelle apporta autenticità, vulnerabilità e complessità in tutti i suoi ruoli e Susanne è una regista visionaria che dirige con feroce onestà e uno stile visivo singolare. Con questi formidabili artisti davanti e dietro la telecamera non potremmo essere più entusiasti - specialmente in questo momento particolare per la nostra nazione - della potente promessa di The First Lady".