Michael Sheen ha combattuto contro il Covid: Quali conseguenze per Prodigal Son?

L'attore britannico ha detto di essere ora in fase di guarigione ma quando potrà tornare sul set della seconda stagione della serie FOX di cui è protagonista?

Il coronavirus non ha risparmiato neppure Michael Sheen. L'apprezzato attore britannico, attualmente su FOX con la serie Prodigal Son ma anche fedele collega di David Tennant sia in Good Omens che nella più recente Staged, ha confessato ai suoi follower di aver combattuto contro il Covid nelle ultime settimane. Ora sta meglio ma, come ha scritto lui stesso su Twitter, la sua esperienza è stata "difficile e piuttosto spaventosa". Mentre molti fan sui social gli hanno augurato una pronta guarigione, molti altri si sono chiesti che ripercussioni avrà la sua convalescenza sui piani di produzione della seconda stagione di Prodigal Son.

Michael Sheen positivo al coronavirus: L'annuncio su Twitter

Su Twitter Michael Sheen ha condiviso la sua esperienza mostrandosi piuttosto provato, ma sorridente e ottimista. In occasione della Giornata internazionale della donna, poi, ha voluto ringraziare "tutte le donne incredibili" della sua vita, per avergli dato supporto in questo periodo difficile. Su Instagram, successivamente, anche la sua compagna Anna Lundberg ha confermato che anche lei e la loro figlia Lyra hanno contratto il virus. "È stato molto impegnativo per tutti noi, ma fortunatamente stiamo tutti molto meglio adesso", ha scritto aggiungendo di essere stata fortunata ad avere sintomi lievi che le hanno permesso di continuare ad accudire la bambina e il marito.

I’ve spent the last few weeks laid low by COVID. It’s been very difficult & quite scary. On #InternationalWomensDay I want to thank all the incredible women-Anna, Mum, Lily, Joanne, my friends & all the women I am lucky enough to have support me who’ve helped me through this. ❤️ pic.twitter.com/O5fPqNTlB2 — michael sheen 💙 (@michaelsheen) March 9, 2021

Ci saranno ritardi per Prodigal Son 2?

Già la scorsa settimana Michael Sheen era stato stranamente assente dai vari panel virtuali dedicati a Prodigal Son organizzati in occasione del TCA press tour. Adesso ne capiamo il motivo. Ma quali conseguenze ci saranno per la serie di FOX? Secondo Deadline, la produzione di Prodigal Son non è stata influenzata dalla positività di Sheen. Quest'ultimo gira solitamente le sue scene nella serie a blocchi, a causa dei suoi molti altri impegni; pare, quindi, che l'attore non fosse presente sul set nei giorni in cui ha contratto il virus, motivo per cui la produzione non è stata mai interrotta. In Prodigal Son Sheen interpreta un efferato criminale noto come "Il chirurgo", macchiatosi negli anni '90 di violenti delitti, che ora collabora con il figlio Malcom (Tom Payne) per risolvere casi del tutto simili a quelli che lo hanno visto tristemente protagonista. Nella seconda stagione, molto attesa, sono state annunciate importanti guest star come Catherine Zeta-Jones e Alan Cumming. Il nostro augurio è che Michael Sheen possa tornare al più presto sul set.