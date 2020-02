Michael Rooker sarà un agente speciale in The President Is Missing

News Serie TV

Al cast della serie tv di Showtime si è unita anche Janet McTeer.

L'ex villain di The Walking Dead Michael Rooker ha firmato con Showtime per il ruolo di protagonista in The President Is Missing, serie della quale è stato ordinato l'episodio pilota. Basato sull'omonimo romanzo del 2018 che l'ex Presidente degli Stati Uniti d'America Bill Clinton ha scritto con l'affermato scrittore James Patterson, l'adattamento ha avvicinato a sé anche l'attrice di Jessica Jones e Ozark Janet McTeer.

The President Is Missing: La trama della potenziale nuova serie di Showtime

Scritta da Anthony Peckham (Invictus), The President Is Missing racconta la storia di un Vicepresidente impotente e politicamente privo di obiettivi (interpretato da David Oyelowo) che, inaspettatamente, diventa il Comandante in Capo a metà del primo mandato della sua amministrazione, nonostante ogni suo desiderio contrario. Ora segretamente in crisi, una situazione pericolosa per il mondo, attaccato sia dagli amici che dagli avversari, accerchiato da scandali e cospirazioni, il nuovo Presidente si ritrova di fronte a una scelta terribile: tenere la testa bassa, seguire la linea del partito e sopravvivere, oppure agire secondo la propria ostinata coscienza, prendendo una posizione.

Rooker affiancherà Oyelowo nei panni di Greg Parkes, l'agente speciale a capo dell'unità responsabile della protezione del Vicepresidente, ora alle prese con il difficilissimo compito di proteggere il nuovo Presidente, ovvero più di quanto un guerriero come lui possa sopportare. McTeer sarà nel frattempo Carolyn Brock, il capo dello staff del precedente Comandante in Capo, Jillian Stroud, di cui si sono perse le tracce. Una "sorvegliante politica" potente, devota e intrattabile, lei si prodiga affinché il nuovo Presidente mantenga un'immagine pubblica degna di una simile posizione.

Le precedenti aggiunte al cast

Rookie e McTeer raggiungono le altre aggiunte al cast annunciate precedentemente Paul Adelstein (Private Practice), Medina Senghore (Happy!) e Gina Gallego (Crazy Ex-Girlfriend). Tutti e tre interpreteranno un personaggio legato alla figura del nuovo Presidente: Terry Pratt, il suo intelligente e leale capo dello staff; Rachelle Martin, sua moglie e quindi la nuova First Lady; e la Sig.na Aceves, la sua dolce ed estremamente paziente assistente esecutiva.